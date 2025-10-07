Туристическим агрегаторам ужесточат ответственность перед туристами

На онлайн-тревел-платформы (ОТА) могут возложить ответственность за недостоверную информацию, указанную туроператором или владельцем отеля. Это произойдет, если турагрегаторы подпадут под новое законодательство о цифровых платформах. В этом случае проблем у них значительно прибавится.

Закон о «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации» президент Владимир Путин подписал в конце июля. В числе прочего документ предусматривает создание госреестра интернет-площадок, обеспечивающих взаимодействие продавцов товаров и поставщиков услуг с потребителями с целью «обеспечить прозрачность работы сервисов и защитить права пользователей».

А на днях были названы критерии, согласно которым агрегаторов будут включать в этот список: посещаемость в сутки превышает более 100 тыс. уникальных пользователей, либо свои товары и услуги на платформе предлагают более 10 тыс. партнеров, либо сумма их сделок за предыдущий год превышала 50 млрд руб.

Под эти критерии подходят не только маркетплейсы, но и некоторые крупные турагрегаторы. Например, посещаемость сервиса «Яндекс Путешествия», по данным открытых источников, в августе составляла в среднем 795 тыс. в сутки, а общее число отелей для бронирования только за рубежом достигло 1,5 млн. Даже если каждый посетитель заходил на сайт по нескольку раз, а каждый иностранный партнер размещает информацию о десятках отелей, это все равно больше, чем предусмотренный в постановлении Правительства РФ уровень.

В число цифровых платформ может попасть и «Островок», на сайте которого весной и летом текущего года фиксировалось около 500 тыс. визитов в день, и Travelata.ru, заявляющая о более 5 млн посещений ежемесячно.

Что будет, если это произойдет?

Во-первых, возрастет объем работы по каждой карточке услуг: вся информация должна будет проверяться на соответствие требованиям законодательства – у поставщика должны быть лицензии и прочие необходимые документы. Если их нет, отвечать придется платформе.

Если у покупателя возникнут претензии к товару или услуге, ответственность будет делиться между продавцом и посредником. Так, агрегатора будут наказывать за ущерб, причиненный потребителю в том случае, когда площадка не проверила поставщика услуг или скрыла важную информацию. К подобным эпизодам могут отнести, например, случаи, когда фотографии, размещенные на сайте ОТА, не совпадают с реальными номерами отеля – такое бывало и на «Букинге», и на российских платформах онлайн-бронирования.

Кстати, согласно новому закону, посредник должен будет организовать покупателю канал связи с продавцом для возвратов и рекламаций, а также хранить информацию о партнерах, чтобы предоставлять ее по запросу потребителей и госорганов.

Кроме того, цифровые площадки обязаны обеспечить прозрачность алгоритмов поиска и выдачи. Критерии, влияющие на рейтинг продавца, закрепят в договоре, чтобы он понимал, почему его карточка находится выше или ниже конкурентов.

А услуги по продвижению должны будут предоставляться всем на равных условиях.

И если покупатель поставит фильтр «от дешевых к дорогим», нельзя будет поднимать наверх более дорогие предложения лишь потому, что продавец заплатил за приоритетную выдачу.

Достаточно много и других требований. И поскольку закон вступит в действие с 1 октября 2026 года, готовиться к их исполнению нужно начинать прямо сейчас. Однако турагрегаторы пока по этому поводу не беспокоятся:

«Наши юристы еще не погружались в детали нового ФЗ, так как он вступает в силу только через год», – сообщили TourDom.ru в одном из ОТА, рискующем попасть в реестр цифровых платформ.

«Рано говорить о конкретном влиянии постановления правительства на туристических агрегаторов. Сейчас проводится анализ, насколько та или иная площадка с учетом объема и специфики своей деятельности может подпадать под критерии, заложенные в проекте этого документа», – отметили в пресс-службе Ассоциации туристических агрегаторов.

«Безусловно, часть существующих сегодня крупнейших ОТА подпадают под цифровые платформы. Но законопроект о регулировании деятельности туристических агрегаторов еще не принят, поэтому формальных признаков их деятельности пока нет», – пояснил их спокойствие основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов.

