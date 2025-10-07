Инвесторы из дружественных стран проявили интерес к Северному Кавказу

Инвесторы из дружественных России стран, в частности Индии и Китая, проявляют интерес к курортам Северного Кавказа. Сейчас ведутся переговоры о строительстве апартаментов на территории Мамисона в Северной Осетии. Об этом сообщил генеральный директор института развития Кавказ.РФ Андрей Юмшанов на пресс-конференции в ТАСС.

© РИА Новости

«Интерес (со стороны иностранных инвесторов к курортам СКФО — ред.) есть, но пока очень осторожный из-за экономических страхов и рисков. <...> В то же время интересуются инвесторы из дружественных стран — Китая и Индии. Есть конкретные переговоры, в частности по строительству крупных отелей в Северной Осетии, на Мамисоне», — сказал он.

По словам Юмшанова, участие иностранных инвесторов на курортах Северного Кавказа — вопрос ближайшего будущего. И сейчас ведутся переговоры по ряду проектов. При этом гендиректор института развития Кавказ.РФ отметил, что к процессам развития курортов региона необходимо относиться осторожно, так как там расположены объекты природного наследия.

«К процессам застройки наших особых экономических зон, таких как Эльбрус, Архыз, Мамисон, подходим очень осторожно. Развитие экономики важно, однако нужно еще сохранить природное наследие, которое есть, сделать его комфортным для туристов и будущих поколений», — добавил Юмшанов.

Пресс-конференция с участием главы КБР Казбека Кокова, генерального директора института развития Кавказ.РФ Андрея Юмшанова и руководителя Центра развития горнолыжной индустрии и туристических территорий Ильи Виноградова была посвящена открытию горнолыжного сезона в России.