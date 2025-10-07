В Татарстане оценили планы по введению ГОСТа для глэмпингов

Куратор инвестиционных проектов «Дирекции по развитию природных территорий и экотуризма» Института развития городов Татарстана Екатерина Егорова выразила мнение, что ГОСТ в отношении глэмпингов будут способствовать введению таких объектов размещения в нормативное поле.

Несмотря на то, что отрасли уже несколько лет, до сих пор не все знают, что включает в себя понятие «глэмпинг», сообщила она в беседе с сайтом «Реальное время».

Из-за отсутствия такого вида объектов в регламентах было неясно, можно ли использовать это слово в целях продвижения в соцсетях и рекламе. ГОСТ поможет определиться с терминологией и утверждением базовых стандартов.

«Утверждение ГОСТа — это преимущество для объектов отдыха, которые действительно являются глэмпингами по уровню предоставляемых услуг/благоустройству территории и, соответственно, несут более серьёзные затраты, нежели два — три частных дома, которые поставили чаны и продают себя как глэмпинги», — резюмировала Егорова.

Ранее руководитель строительной компании HalleHouse, эксперт Российского союза туриндустрии Вячеслав Котлов в беседе с НСН рассказал, что в стране набирает популярность формат отдыха в загородных глэмпингах, особенно расположенных вблизи мегаполисов.