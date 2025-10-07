Отпуск по-дешевке и в кредит: эксперты рынка раскрыли секреты

Летний туристический сезон закончен. Он ожидаемо принес очередное повышение цен на отпуск — и тем, кто выбрал маршруты внутри страны, и тем, кто отправился за рубеж. Неудивительно, что на этом фоне россияне все чаще ищут выгодные возможности для путешествий, чтобы отпуск не обернулся финансовым разорением. Ключевыми моментами остаются выбор времени для покупки тура, отслеживание цен на авиабилеты и наличие акций раннего бронирования. В то же время динамическое ценообразование и колебания валютных курсов могут существенно повлиять на итоговую стоимость туров.

О направлениях отдыха россиян прошедшим летом и их предпочтениях на осень и зиму в ходе онлайн-конференции в «МК» рассказали эксперты: президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Сергей Ромашкин, и вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

За спросом не успеть

— Летний туристический сезон завершен. Можно ли подвести его предварительные итоги с точки зрения количества поездок россиян и маршрутов их отдыха?

Горин: — С международным сегментом дела обстоят положительно. Рост действительно был заметен, чему способствовали несколько факторов: крепкий рубль, восстановление отложенного спроса и удачная транспортная логистика. Основной вклад в динамичное развитие внесли прямые рейсы, которые позволили туроператорам предложить хороший выбор направлений. Популярность международных поездок в этом году, если сравнивать с внутренними, остается высокой. Мы видим соотношение 1 к 3, что, в общем, позитивно, учитывая конкуренцию с внутренним туризмом, который все-таки более доступен по цене.

Что касается средних расходов на международные поездки, то они колебались от 150 до 450 тыс. рублей на двоих за неделю, включая перелет. Лидером остается Турция, несмотря на конкуренцию с другими странами. Рост в этом направлении ожидается на уровне 3–5% по итогам года. Однако важно отметить, что мы все еще не достигли уровня 2019 года. Также популярны Египет, ОАЭ и Вьетнам, на который наблюдается рост спроса благодаря прямым рейсам. Японские и китайские направления также показывают рост, хотя прямого сообщения нет. Особенно стоит отметить Китай — его рынок снова активно развивается, и безвизовый режим открыл новые возможности для путешественников.

Тренд, который стоит отметить: большая глубина бронирований, что является важным фактором в условиях валютной волатильности.

— Какие тренды были заметны на внутреннем туризме этим летом?

Ромашкин: — По внутреннему туризму в этом году наблюдается ограниченный рост. Например, Краснодарский край столкнулся с проблемами, это «анапский кризис», что привело к снижению туристического потока. Надежды на то, что туристы переедут на другие курорты, не оправдались. Тем не менее в Крыму отмечен рост на 30–35%, что подтверждают и официальные данные.

Экскурсионный туризм остался на том же уровне, с небольшим ростом в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Камчатка и Байкал привлекли активных туристов, несмотря на высокие цены. В этом году интерес к Дагестану значительно возрос, особенно к пляжному отдыху на побережье Дербента и Махачкалы.

В целом, санаторно-курортный сегмент показал умеренный рост (4–5%), но спрос на курорты достиг пика.

— Как изменились цены на отдых?

Ромашкин: — Цены варьируются в зависимости от направления. Средний чек на поездку в Сочи для двух человек с перелетом составляет около 140 тыс. рублей. В Крыму отдых обошелся на 30–35% дешевле, чем на Краснодарском побережье. На Камчатке и Байкале цены, наоборот, выше. Однако в целом отдых в России стал дороже на 7% по сравнению с прошлым годом.

— Какие проблемы внутреннего туризма вы можете выделить?

Уманский: — В этом сезоне наблюдается коррекция спроса на внутренний туризм. В прошлом году рост спроса составил 15%, а в этом — всего 3%. Это связано с ограниченной емкостью номерного фонда в отелях, особенно на популярных направлениях, таких как Краснодарский край. Несмотря на высокие инвестиции в инфраструктуру, наращивание номерного фонда не успевает за ростом спроса. Также стоит отметить, что в этом году погодные условия и инфляция повлияли на снижение туристического потока. В Краснодарском крае, например, произошло загрязнение пляжей мазутом, что также отразилось на спросе.

— Каково положение на рынке гостиничного размещения?

Уманский: — Цены на гостиницы в России растут, однако существует еще и сегмент альтернативных средств размещения — апартаменты и частный сектор, который растет гораздо быстрее, с темпом 15% в год. Средняя цена ночи в таких вариантах размещения составила 4400 рублей, что в два раза дешевле, чем в гостиницах.

«Бронируют уже лето следующего года»

— Всегда актуальны вопросы стоимости отдыха. Как она менялась этим летом? Куда туры подорожали сильнее всего, а куда меньше? От каких факторов это зависело?

Горин: — Очень активно в период пандемии на рынок люксового туризма вышла Турция, наряду с Мальдивами. Там строят новые отели, и сейчас на одном направлении насчитывается около 500 пятизвездочных гостиниц, многие из которых относятся к сегменту «лакшери»: виллы, резиденции. Такой отдых выбирают и звезды шоу-бизнеса, спорта. Но дорогие туры — это обычно аренда больших вилл, и цена делится между участниками. Уже есть примеры премиальных туров по России за 11 млн рублей.

При этом важно понимать: «люкс» не всегда недосягаем. Система «все включено» в пятизвездочных отелях давно стала массовым продуктом. Средний бюджет отдыха для двоих на дальних направлениях составлял около 200 тыс. рублей. Например, в августе восстановили полеты в Венесуэлу — от 186 тыс. рублей. Куба, Мальдивы, Вьетнам также предлагали варианты дешевле Турции.

Сегмент люкса остается небольшой долей рынка — скорее это информационные поводы. Основной турпоток огромен: по итогам лета мы ожидаем не менее 14 млн международных организованных поездок и около 30 млн — всего вместе с самостоятельными туристами.

На доступность зарубежных туров повлиял крепкий рубль: если в прошлом году евро стоил 113 рублей, то этим летом — 90–93. Курсовая разница в 20% стала фактором удешевления. Даже визовые направления показали рост, Европа прибавила около 20%, несмотря на отсутствие прямых рейсов.

В среднем рост цен на туры составил 5–10%. Подорожание связано с инфляцией и авиатарифами. При этом активно работали акции раннего бронирования. Удивляет глубина бронирования: если раньше — три недели, то теперь уже за полтора-два месяца. Туристы бронируют даже на лето следующего года.

— Финансовая статистика говорит: этим летом вдвое выросло число семей, которые отдыхали в долг, оформляя кредиты. О чем это свидетельствует — о росте стоимости отдыха или снижении доходов? И оправданно ли брать кредиты на отпуск, который длится пару недель, а платить потом месяцами, еще и с высокими процентами?

Ромашкин: — Мы пробовали работать с кредитными продуктами, но спрос оказался низким. Причина проста: это кредит, за него нужно платить с процентами. Средние ставки выше, чем по обычным потребительским кредитам, поэтому проще воспользоваться картой с льготным периодом.

Кроме того, у большинства операторов есть рассрочка: при бронировании достаточно заплатить 10–30%, а остаток — за пару недель до поездки. Это фактически «бесплатные деньги». Поэтому доля туристов, реально оформляющих банковский кредит, — доли процента. Услуга громоздкая и невыгодная.

Туристы сами объясняют: когда покупаешь холодильник в кредит, сразу получаешь товар. А когда берешь тур в кредит, у тебя только бумаги, а отдых еще впереди, но платить банку уже нужно.

Уманский: — С утверждением о росте кредитования я бы не согласился. Наоборот, был обратный процесс: люди размещали деньги на депозитах и ждали высокие проценты, чтобы потом оплатить отдых. Но здесь возникала проблема — при досрочном снятии денег для поездки проценты терялись. Это тоже сдерживало спрос.

«Аудитория санаториев молодеет»

— Летний сезон закончился, но многие предпочитают отдыхать в межсезонье — осенью или зимой. Куда сейчас едут россияне и сколько это стоит?

Уманский: — Здесь стоит разделить осень и зиму, это разные истории. Сейчас южные направления все еще востребованы, но объем турпотока снижается: семьи с детьми уезжают, так как детям пора возвращаться в школу, загрузка курортов падает. Тем не менее курорты Крыма и Краснодарского края держат хорошие показатели, рост по сравнению с прошлым годом 10–15%.

Это объясняется развитой инфраструктурой: «все включено», бассейны, СПА, спорт, анимация. Даже без моря там есть чем заняться. Осенью традиционно растет интерес к Северному Кавказу, Алтаю, Байкалу. Сентябрь–октябрь — лучшее время для Дальнего Востока и Камчатки. В среднем мы видим рост внутреннего туризма на 10–15%.

Межсезонье выгодно и по цене: осенью и весной действует сдержанное ценообразование. Что касается зимы, ключевой тренд — санаторно-курортный отдых. После пандемии интерес к здоровью вырос, санатории загружены круглый год. Зимой добавятся горнолыжные курорты. Стоимость примерно от 20 тыс. рублей в сутки за номер на двоих. Думаю, горнолыжный отдых станет одним из главных трендов зимы.

Ромашкин: — Мы отмечаем, что аудитория санаториев молодеет. Если раньше это воспринималось как отдых для пенсионеров, то теперь все больше туристов 30–35 лет. Они здоровы, но хотят снять стресс, попробовать программы релакса, психотерапию, ментальное восстановление. Такие туристы приезжают не на две недели, а на короткие, но интенсивные программы.

Этот сегмент растет быстрее других — до 15–20% в год, тогда как санаторный рынок в целом — на 8–9%. Причем востребованы качественные санатории 4–5 звезд, которые дороже классической медицины.

Уманский: — Современные санатории мало похожи на советское наследие. Это скорее качественные отели с медицинской базой. В мире подобного формата практически нет: спа-отели ограничиваются минимальными процедурами, а у нас сохранилась полноценная лечебная база. Туристы, попробовавшие такой отдых, возвращаются из года в год, это самый «возвратный» сегмент.

Горин: — Осень совпадает с каникулами, и это удобно для семейных поездок. До середины ноября сохраняется бархатный сезон в Турции. Египет, напротив, открывает зимний поток, к нему присоединяются Вьетнам, Таиланд, ОАЭ. В Эмиратах доступны форматы «все включено» — в Рас-эль-Хайме, Фуджейре, Дубае.

Межсезонье позволяет сэкономить: до Нового года цены ниже на 30–50%. А длинные январские праздники стимулируют спрос — люди бронируют и Россию, и зарубежные направления. Вьетнам расширяет маршруты, добавились Филиппины, существенно увеличена перевозка в Египет.

Для международных поездок важен «фактор бесшовности»: за границей наши карты не работают, и здесь помогают туроператоры. Пример — Китай: после упрощения въезда самостоятельным туристам стало сложнее организовать поездку. Пакетный тур упрощает процесс и по цене часто оказывается выгоднее.

На Ближнем Востоке появились новые возможности: Иордания, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. Это интересные направления для экскурсионного туризма.

— С учетом укрепления рубля россияне снова интересуются Европой. Но остается риск: купишь тур, а визу не дадут. Какова ситуация сейчас?

Горин: — Виза не компетенция туроператоров. Но существуют даже специальные страховки на случай отказа. И разрушим еще один стереотип: в 2025 году шенгенских виз выдали на 10% больше. К списку стран добавилась Словакия. Доля отказов россиянам — 7–25% против мировых 15%. У организованных туристов — всего 3–4%. Так что все не так страшно...

С 12 октября в Германии тестируется электронное прохождение границы. Нужно учитывать правила конкретной страны и не нарушать сроки пребывания. Были случаи проблем при стыковках, например в Прибалтике.

Визу можно оформлять заранее до поездки. Но слотов мало: консульства работают ограниченно, документов требуют больше. Рецепт простой: подавайте достоверные данные, подтверждайте цель поездки и финансовую состоятельность. Лучше доверить оформление туркомпаниям, у них отказов заметно меньше.

«Следят за изменениями цен каждый день»

— Как может различаться стоимость одного и того же места размещения в разное время года, например летом, в бархатный сезон или зимой?

Ромашкин: — Максимальные цены летом, как правило, приходятся на период с 5 по 25 августа. После этого цены начинают снижаться. Если разделить летний сезон на десятидневные этапы, то к 5–10 сентября цены падают на 10–12%, а к концу сентября снижение составляет 20–25%. В октябре они продолжают снижаться, но максимальное снижение в бархатный сезон достигает 30–35%. Дальше отели, как правило, не хотят снижать цены, наступает другой период с устойчивым спросом.

— Как правильно спланировать будущий отдых, например зимой или летом? Когда лучше покупать туры, чтобы сделать это выгодно для путешественника?

Уманский: — Если говорить о выездном туризме, я рекомендовал бы уже сейчас задуматься о выборе поездки, пока рубль еще достаточно крепкий. Множество операторов предлагают рассрочки, что позволяет зафиксировать цену в рублях и отложить оплату.

Что касается внутреннего туризма, то здесь значительных изменений в ценах не ожидается, можно спокойно купить тур. Однако если вы ищете качественное предложение, лучше поторопиться, потому что спрос на новогодние туры уже набирает обороты. Многие отели и курорты, особенно в сезон, стремительно заполняются, хорошие варианты быстро исчезают.

Горин: — Напомню, что для выездного туризма действует система акций раннего бронирования до 30 сентября, когда можно получить скидку от 10% до 40%. Эти скидки не касаются так называемых горящих туров, которые сейчас почти исчезли, но акции сохраняются на долгосрочную перспективу.

Важным фактором остаются изменения валютных курсов и доступность номеров в отелях, особенно для семейных туров. Отели на первой линии также могут быть быстро забронированы.

Что касается авиабилетов, то многие операторы сейчас применяют динамическое ценообразование. Это значит, что билеты могут изменяться по цене в зависимости от спроса. Существуют билеты, которые продаются по фиксированным ценам, а есть такие, которые подвержены колебаниям. Чем раньше вы забронируете, тем больше шансов на более низкую цену.

Ромашкин: — Рынок туристических услуг огромен, есть и крупные туроператоры, и системы бронирования через маркетплейсы. Некоторые туристы следят за изменениями цен каждый день, мониторят рынок и покупают туры, когда находят лучшие предложения.

Впрочем, акции раннего бронирования не единственная возможность сэкономить. Многие отели и авиакомпании проводят свои собственные акции, которые стоит отслеживать. Для тех, кто не готов долго ждать и изучать рынок, существует множество специальных предложений.

Но если вы выбираете туры в дефицитные направления, например санатории или горнолыжные курорты, то не стоит ждать — такие направления всегда быстро заполняются. В то время как в более доступные места, такие как мегаполисы, например Петербург, можно купить тур по более выгодной цене, если подождать несколько дней.