Гостевые дома в Крыму рискуют оказаться вне закона

Владельцы гостевых домов в Крыму не торопятся проходить самооценку, некоторые даже не знают, что это такое и зачем это все нужно. Хотя времени на легализацию осталось не сказать чтобы много – с 1 января все, кто не пройдет процедуру, не смогут рекламироваться в агрегаторах.

«Честно говоря, еще даже не начинал этим заниматься, есть дела поважнее. Позже, вероятно, разберемся», – говорит владелец гостевого дома «Аполлинария» в Феодосии.

Наталья, которой принадлежит колоритное, похожее на маленький небоскреб здание в Ялте, также не торопится с самооценкой:

«Что-то читала я про это – на Яндексе, на “Авито”, но пока документы не подавала. У нас тут по соседству холм выкупили и хотят застроить – вот это более серьезная проблема. Пропадает старая Ялта...»

Тот факт, что объекты исчезнут из агрегаторов, их владельцев не пугает.

«Народу у нас хватает – годами, еще с советских времен, приезжают одни и те же люди, их родственники и друзья. Плюс размещаемся в соцсетях регулярно», – рассказывает отельер из Бахчисарайского района. «Тем, кто работает на себя, а таких очень много, эти агрегаторы не нужны, у них своя база клиентов», – отмечает владелец гостевого дома «Ай-Сафия» в Судаке. И вообще, по его мнению, значительная часть средств размещения в Крыму не сможет пройти самооценку: «Они не проходят по параметрам – площади, комплектации и так далее».

Подтверждает это и председатель межрегиональной Ассоциации отелей Крыма и Севастополя Наталия Стамбульникова. По ее мнению, крымская практика показывает, что вместимость должна быть не 15 номеров (как в постановлении правительства), а 30: «Получается, что все, кто имеет свыше 15 комнат, должны или прекратить свою деятельность или становиться гостиницами? Но не каждый такой объект может выдержать финансовую нагрузку, чтобы стать отелем».

Кроме того, не смогут пройти самооценку гостевые дома, состоящие из нескольких зданий на участке. А таких на полуострове, по оценке Стамбульниковой, 30–40%: «Эта специфика Крыма».

Власти признают проблему, но решение видят одно – «переформатироваться» в отель. «Не все попадают под термин “гостевой дом”. Есть у нас объекты, которые себя так позиционировали, но мы понимаем, что это гостиница и им нужно менять свои документы и работать как гостиницы», – рассказал изданию «Спутник в Крыму» руководитель отдела регионального государственного контроля в сфере туризма Министерства курортов и туризма республики Александр Матевосьян.

По последним данным регионального Минкурортов, в реестр Росаккредитации внесено 80 объектов, еще 100 заявок находятся на рассмотрении. Ожидается, что в общей сложности в реестре появится около тысячи объектов.

Напомним, эксперимент по легализации гостевых домов начался 1 сентября в 18 регионах России – на Алтае, в Крыму, в Краснодарском и Ставропольском краях, Ленинградской и Калининградской областях и так далее. До Нового года владельцы объектов размещения должны пройти самооценку и попасть в реестр Росаккредитации. Однако, по мнению экспертов, уложиться в сроки будет проблематично.