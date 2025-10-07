Аналитики рассказали о ежедневных тратах путешественников на еду и экскурсии

Среднестатистический турист в России – это 44-летняя женщина, которая путешествует 5 дней. К такому выводу пришли эксперты «Сбераналитики» в своем последнем исследовании внутреннего туризма.

© кадр из к/ф «Любовь и голуби»

Ежедневные траты, не учитывающие стоимость проживания и проезда, на питание, экскурсии и сувениры в 2025 году достигают в среднем 2343 руб. Эта сумма на 9,5% выше, чем в 2024-м.

Анализ финансового положения путешественников показывает существенные сдвиги. Наблюдается значительный прирост доли состоятельных граждан: 21% отдыхающих зарабатывает от 70 до 100 тыс. руб., 14% – от 100 до 140 тыс., а еще 16% – свыше 140 тыс. Таким образом, категория туристов с заработком более 100 тыс. руб. увеличила свою долю на 10 процентных пунктов за год.

С января по август россияне совершили 123 млн поездок по России. Это на 3% больше, чем за весь прошлый год. Пик туристической активности пришелся на летние месяцы: 17 млн поездок в июне, 21 млн в июле и 22 млн в августе. Общие расходы путешественников на внутренних маршрутах достигли 1,4 трлн руб.

Наиболее популярными направлениями стали Москва (14,1% поездок), Московская область (13,5%) и Санкт-Петербург (6,5%). В десятку лидеров также вошли Кубань (6,4%), Ленобласть (4,3%) и Татарстан (2,5%). Также в топе шот-листа популярности Свердловская, Владимирская, Ростовская и Нижегородская области с показателями от 2,2 до 1,7%.