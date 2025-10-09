Сервис путешествий отмечает рост бронирований жилья в Краснодаре

Через три недели после возобновления работы краснодарского аэропорта бронировать жилье в городе стали на 46% чаще, чем в прошлом году. Об этом сообщил ТАСС замдиректора по развитию авиарынка в сервисе путешествий "Туту" Артем Кузьмин.

"Совокупно за три недели после открытия аэропорта бронировать жилье в Краснодаре стали на 46% чаще, чем в прошлом году. При этом средняя стоимость забронированной ночи составила 4,8 тыс. рублей. Это на 30% дороже, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

При этом за последние три недели интерес к бронированиям в Краснодаре вырос среди пар (+68% год к году) и семейных путешественников (+53%).

По данным сервиса путешествий, интерес к перелетам в Краснодар резко рос после открытия аэропорта. В частности, во вторую неделю работы аэропорта спрос удвоился. На третьей неделе рост замедлился, но остался высоким - плюс 30% к предыдущей неделе.

Большинство путешественников прилетают в Краснодар из Москвы (это 40% приобретенных авиабилетов), Екатеринбурга (17%), Санкт-Петербурга (12%), Новосибирска (7%) и Уфы (6%).

О возобновлении работы аэропорта Краснодара стало известно 11 сентября, 17 сентября первый рейс в город совершил "Аэрофлот". Аэропорт с конца февраля 2022 года не обслуживал воздушные суда по соображениям безопасности.