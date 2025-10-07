Высокая стоимость и сложная логистика не останавливают путешественников — Камчатка показывает рекордный рост турпотока. Почти 90% гостей приезжают на полуостров, чтобы увидеть его уникальную природу.

© runews24.ru

Камчатка действительно становится всё более привлекательной для туристов благодаря своей уникальной природе и возможностям для активного отдыха. Статистика показывает значительный рост числа путешествий в этот регион, несмотря на высокие цены и сложность организации поездок, сообщили «41 Региону» в Камчатстате.

Ранее писали, что инициатива международного сообщества путешественников является важным шагом в восстановлении имиджа Египта как популярного направления для туризма. Кроме того, аналитический сервис «Сбераналитики» представляет собой мощный инструмент для анализа больших объемов данных, используемых различными организациями и компаниями.