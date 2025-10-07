Эксперт рассказал о популярности одиночных путешествий

Одиночный туризм более развит по тем местам, где больше тусовок и активностей, например, Ибица или Таиланд, заявил НСН Воскан Арзуманов.

Только 5% туристов в России выбирают «одиночный» отдых, они едут в санатории или тусовочные места, заявил НСН генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов.

В России набирает популярность «сонный туризм» – короткие поездки с целью выспаться, восстановиться, побыть в тишине и на свежем воздухе. Чаще всего такой формат отдыха выбирают жители крупных городов, следует из опроса ЮMoney и «Суточно.ру». Отмечается, что все чаще люди бронируют жилье в одиночку. Арзуманов увидел в новом виде туризма проделки маркетологов.

«Одиночные туристы были, есть и будут, но это очень маленький процент. Люди иногда ездят в санатории одни, потому что это именно такой формат отдыха. Там после восьми вечера просто нечего делать, люди идут спать. Одиночный туризм более развит по тем местам, где больше тусовок и активностей. Например, "одиночки" чаще всего ездят в Таиланд или Ибицу, потому что там они всегда что-то интересное найдут. А в условный лес одиночки не уходят, таких меньше 10%. Я думаю, что их даже около 5%», – сказал он.

При этом Арзуманов подчеркнул, что «сонный туризм» - это условное название, под это описание подходит и обычный пляжный отдых.

«Сонный туризм – это любой пляжный отдых. Чем еще туристы там занимаются? Спят, едят, ходят на анимацию. Можно спать в номере, можно спать на пляже. Просто теперь выдумывают прикольные названия. Это было давно. Люди на отдыхе всегда стараются выспаться, не так важно, Байкал это, Алтай или что-то еще», – отметил он.

В России набирает обороты тренд на отдых в экологических зонах: россияне стали чаще ездить на Алтай, Дальний Восток и Байкал, сказал НСН руководитель строительной компании HalleHouse, эксперт Российского союза туриндустрии Вячеслав Котлов.