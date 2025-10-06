Депутат обвинил авиакомпании в нарушении прав пассажиров

Нарушения прав пассажиров при отмене рейсов из-за БПЛА приобрели массовый характер. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, обвинив авиакомпании в систематическом игнорировании предписаний, гарантирующих путешественникам полный возврат средств и комплекс услуг поддержки.

Парламентарий подчеркнул, что ссылки на форс-мажорные обстоятельства не освобождают перевозчиков от ответственности. Он напомнил, что еще в июле, в разгар массовых сбоев, вызванных угрозами беспилотников, направлял обращение в Минтранс. Ведомство тогда предоставило исчерпывающие разъяснения: независимо от причин задержки, авиакомпании обязаны неукоснительно соблюдать Федеральные авиационные правила.

«Люди имеют право получить бесплатную воду при задержке, горячее питание, а также размещение в гостинице за счет перевозчика. Если пассажиру вынужденно отказывают в полете, ему должны вернуть полную стоимость билета», – пояснил свою позицию Сергей Миронов.

Однако на практике эти нормы, по словам депутата, повсеместно нарушаются. Ключевой проблемой он назвал отсутствие действенного контроля со стороны государства за исполнением существующих правил. Парламентарий поставил ряд острых вопросов, с которыми, по его мнению, следует обратиться к профильным органам: почему авиакомпании не выплачивают компенсации, почему граждане вынуждены питаться за свой счет по завышенным ценам и спать на полу в аэропортах.

По его словам, Минтранс и Федеральное агентство воздушного транспорта должны усилить контроль за авиакомпаниями. Политик призвал власти к более жесткому регулированию ситуации.