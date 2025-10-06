Губернатор рассказал о масштабном обновлении гостеприимства Вологодчины

Губернатор Георгий Филимонов сообщил о масштабной работе по созданию нового образа символов гостеприимства Вологодчины. На въездах в города и округа устанавливаются современные стелы, выполненные в едином стиле.

«Главная задача проекта – формирование единого узнаваемого стиля региона. Все стелы имеют современный вид, оборудованы подсветкой, а на каждой из них размещен герб муниципалитета и дата его основания», – уточнил Филимонов.

Важная деталь – на конструкциях размещены герб муниципального образования и историческая дата его основания, что подчеркивает связь времен и уникальность каждой территории. Особое внимание уделено туристам. Часть новых стел установлена на ключевых автомобильных трассах, таких как Нижний Новгород – Шарья – Великий Устюг и Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец. Рядом с ними для удобства путешественников уже обустроены специализированные площадки для отдыха.

