РЖД предложил бонусы в качестве компенсации за жару в 35 градусов

Несмотря на то что на улице стало холодать, не остывают некоторые споры между ж/д перевозчиками и пассажирами по поводу летних поездок в духоте из-за неработающего кондиционера. Туристка из Белгорода была удивлена, когда ей сообщили, что в компенсацию за поездку семьей с тремя детьми в вагоне при температуре +35 за окном ей предложили не возврат стоимости, а баллы в программе лояльности:

«Говорят: вам РЖД-бонусы за неудобства назначены! У меня даже нет регистрации там! Кому их назначили?» – негодует туристка в соцсетях.

Семья возвращалась в Белгород после отдыха в Ессентуках. Оплатили купе на всех, но «были вынуждены находиться в ужасных условиях»:

«Вагон был без электричества. Не работал кондиционер, не было горячей воды, ужасная вонь. 29 часов мы так ехали», – рассказала подробности туристка.

По приезде она написали жалобу в РЖД. Специально для этого еще в пути запросили бланки у начальника поезда, который сделал соответствующую отметку, подтвердив, что климатическое оборудование не работало. Это дополнительно доказывать было не нужно. Пассажиры надеялись на компенсацию проезда в некомфортных для них условиях:

«Ждали 2 месяца. И сейчас пришла отписка, что вообще-то вам бонусы за неудобства назначены!»

Как подтверждают пассажиры, в ситуациях с претензиями им также предлагали баллы программы лояльности. Причем сумма их очень не устроила:

«Эти "компенсационные" бонусы теперь издевательские. Раньше 2000 баллов еще имели хоть какой-то вес, а теперь, после июльской, почти двукратной девальвации, 2000 баллов – это практически ничто, уж точно не компенсирует неудобства от того же неисправного кондиционера».

Тем не менее, как показывает практика, пассажирам, которые идут в суд все же нередко удается компенсировать стоимость проезда. А иногда и моральный вред. Так, весной этого года по иску, где фигурировала перевозка организованной группы детей, удалось отсудить у ФПК 120 тыс. руб. за неработающий в поезде кондиционер.

