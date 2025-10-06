Предложение губернатора Камчатки вызвало споры среди туристов

После трагедии на вулкане Вилючинский на Камчатке, где погибли двое туристов, губернатор региона Владимир Солодов предложил переложить расходы на спасательные операции с бюджета на организаторов небезопасных туров. Инициатива вызвала бурное обсуждение среди туристов. Мнения подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома» разделились.

© tourdom.ru

Одни полностью поддерживают инициативу. По мнению читателей, те, кто зарабатывает на турах с повышенным уровнем риска, должны нести и финансовую ответственность за последствия. Сторонники этой идеи убеждены, что возмещение затрат на спасательные операции поможет предотвратить легкомысленные и необоснованно опасные маршруты.

«Правильная инициатива. Пусть организаторы платят – отобьет охоту тянуть людей в горы наобум», – поддерживает губернатора один из комментаторов.

Другие против. Они считают, что спасательные службы и так существуют за счет государства именно для таких случаев, как чрезвычайные ситуации, а значит, любые штрафы и счета за спасение, особенно в экстренном случае, подрывают базовый гуманный принцип – помощь должна быть доступна для всех без условий.

Есть и опасения, что новая инициатива может в будущем использоваться избирательно. Многие считают, что неясно, где заканчиваются разумные отклонения от маршрута и начинаются нарушения:

«Где четкие требования? Если я свернул с маршрута на 100 м – это уже повод выставить счет?» – спрашивает один из пользователей.

Не осталась без внимания и аналогия с другими случаями. Люди упоминают любителей зимней рыбалки, которые каждый год выходят на лед, несмотря на предупреждения, и тоже потом попадают в ЧС.

«Давайте сначала с рыбаков, дрейфующих на льдинах, начнем взыскивать за спасение! Их каждый год предупреждают, и всё равно сотнями уносит с их автомобилями в море! И не говорите, что их голод заставил выехать на джипе на подледный лов», – высказался один из туристов.

Часть комментаторов полагает, что нужно думать не о том, за чей счет будет помощь, а решать проблемы, которые мешают оказывать оперативную помощь вышедшим на маршрут: в стране нет доступной и стабильной спутниковой связи, что существенно осложняет координацию и возможность вызова помощи в горах и на маршрутах. Они также ставят под сомнение эффективность формальной регистрации маршрутов, если связь недоступна в зоне похода. Комментаторы отмечают, что информация о маршруте часто становится известна спасателям, когда ситуация уже критическая.

Большинство читателей сходятся в одном: спасать людей в чрезвычайных ситуациях необходимо всегда и без условий, но при этом беспечность, самонадеянность и игнорирование правил безопасности не должны оставаться без последствий. Туристы требуют баланса – между гуманностью, когда помощь оказывается каждому, и ответственностью, когда за преднамеренное нарушение разумных норм безопасности должны последовать меры, в том числе финансовые.

Ранее TourDom.ru писал, что организаторов туров, игнорирующих правила безопасности, заставят возмещать расходы на спасение туристов.