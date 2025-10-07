Топ-5 популярных направлений для отдыха с детьми в октябре

Город-курорт Кисловодск вошел в пятерку самых популярных направлений для отдыха с детьми в октябре. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава курорта Евгений Моисеев.

© РИА Новости

«По данным российского сервиса бронирования ТВИЛ.РУ, Кисловодск занял пятое место в рейтинге самых популярных направлений для семейного отдыха в октябре 2025 года», — написал глава Кисловодска.

По его словам, курорт опередил ряд известных туристических центров страны благодаря мягкому климату, развитой инфраструктуре и насыщенной программе детского досуга.

«Для нас особенно важно, что Кисловодск выбирают семьи с детьми. Это показатель не только высокого уровня сервиса и безопасности, но и того, что город становится все более комфортным для жизни и отдыха. Очень хотелось бы и дальше создавать условия, чтобы каждый родитель и ребенок чувствовали себя здесь как дома», — добавил Евгений Моисеев.

Ранее портал ТАСС «Это Кавказ» писал, что Республика Дагестан вошла в топ-5 рейтинга регионов для выгодного отдыха компанией от трех и более человек на новогодние праздники. Средняя стоимость за ночь в отелях и апартаментах республики год к году снизилась на 14,4%.