Спасатель предупредил туристов, собирающихся в поход

Заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Сергей Щетинин посоветовал серьёзно подходить к подготовке даже простого похода и учитывать возможные форс-мажоры.

«Есть такое правило: если ты идёшь на день, бери запасов на три дня. Нужно готовиться серьёзно даже к такой прогулке», — поделился он в беседе с телеканалом «Звезда».

Щетинин рекомендовал взять с собой запас воды и продуктов, спички или зажигалки, чтобы при необходимости разжечь костёр.

Отказаться от походов эксперт посоветовал людям, страдающим какими-либо хроническими заболеваниями, в случае если нагрузки могут вызвать обострение состояния.

