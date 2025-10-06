Спасатель предупредил туристов, собирающихся в поход

Спасатель Щетинин: даже лёгкий поход на природу требует серьёзной подготовки
Заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Сергей Щетинин посоветовал серьёзно подходить к подготовке даже простого похода и учитывать возможные форс-мажоры.
«Есть такое правило: если ты идёшь на день, бери запасов на три дня. Нужно готовиться серьёзно даже к такой прогулке», — поделился он в беседе с телеканалом «Звезда».
Щетинин рекомендовал взять с собой запас воды и продуктов, спички или зажигалки, чтобы при необходимости разжечь костёр.
Отказаться от походов эксперт посоветовал людям, страдающим какими-либо хроническими заболеваниями, в случае если нагрузки могут вызвать обострение состояния.
Ранее спасатель, эксперт по выживанию Эдуард Халилов заявил, что у заблудившейся в тайге в Красноярском крае семьи с маленьким ребёнком есть шансы выжить при соблюдении определённых условий.