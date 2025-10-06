Названы самые выгодные направления для отдыха компанией на Новый год

Новгородская область возглавила рейтинг самых бюджетных направлений для отдыха компанией в новогодние праздники. Об этом «Газете.Ru» рассказали Яндекс Путешествия.

«Самым выгодным регионом для новогоднего отдыха компанией оказалась Новгородская область — здесь средняя цена за ночь снизилась на 22% по сравнению с прошлым годом и составила 13 520 рублей», — заявили эксперты.

На втором месте оказалась Воронежская область — снижение на 15% (14 000 рублей), а на третьем — Свердловская со снижением на 14,6% (8 880 рублей). В список также вошли Владимирская область, Республика Дагестан, Костромская область, Псковская область, Тверская область, Республика Алтай и Калининградская область.

Аналитики отметили, что россияне стали чаще планировать поездки на новогодние праздники компанией – тремя и более взрослых. Они рассказали, что количество бронирований отелей и апартаментов в новогодние даты для отдыха компанией увеличилось в 2 раза по сравнению с прошлым годом.

По словам специалистов, путешественники, которые ездят компанией, бронируют жилье в новогодние праздники в среднем за три месяца до поездки.

«При этом наиболее выгодные цены на отели и апартаменты для новогодних путешествий компаниями в первой половине октября, первой неделе ноября и непосредственно перед новогодними праздниками. В эти периоды средняя цена за ночь снижается в среднем на 20-30%», — поделились эксперты.

