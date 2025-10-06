«Аэрофлот» опроверг сообщения СМИ о повышении цен на билеты в Краснодар

«Аэрофлот» опроверг сообщения СМИ о резком повышении стоимости билетов из Москвы в Краснодар. Пресс-служба отмечает, что подобные новости появляются из-за незнания журналистов особенностей ценообразования.

© tourdom.ru

В частности, накануне некоторые издания сообщили, что кресло на маршруте из Москвы в столицу Кубани выросло с 12 до 20 тыс. руб. В авиакомпании с этим не согласны. Цены остались такими же, просто закончились дешевые предложения.

«При открытии продажи билетов самая низкая стоимость составляла чуть более 12 тыс. руб на определенном тарифе. Учитывая высокий спрос, билеты на ближайшие даты были быстро раскуплены. Поэтому через день некоторые представители СМИ, увидев в продаже билеты по стоимости выше 20 тыс. руб., сделали некорректный вывод, что авиакомпания намеренно повысила стоимость, хотя это было не так, никакого повышения не было. На некоторые даты по-прежнему были в наличии билеты по самым дешевым тарифам в пределах 12 тыс. руб., которые еще не успели раскупить», – уточнили в «Аэрофлоте».

В пресс-службе напомнили, что авиакомпании при формировании стоимости билетов применяют динамическое ценообразование. Это согласовано с ФАС и подразумевает линейку тарифов с разным уровнем цен. Как только самые бюджетные кресла раскупаются, в продаже на сайте предлагаются билеты уже по более дорогому тарифу.