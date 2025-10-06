На Ямале рядом с озером Окуневое построят два глэмпинга

Предприниматель из Тарко-Сале Александр Семенюта реализует идею по созданию двух глэмпингов. Как сообщил в своем Telegram-канале глава Пуровского района Кирилл Трапезников, домики построят на базе отдыха «Горка» рядом с озером Окуневое.

© N24.ru

Глэмпинги оснастят всем необходимым для комфортного отдыха гостей. Открытие запланировано на 2027 год.

— Предприниматель берет на себя большую часть затрат. Проект не только развивает туризм, но и способствует благосостоянию горожан, создавая новые рабочие места, — подчеркнул Трапезников.

Ранее сообщалось, что предприниматели из Ноябрьска, Губкинского и Тарко-Сале получат гранты на реализацию туристических проектов.

.