На Ямале рядом с озером Окуневое построят два глэмпинга

В Тарко-Сале построят два глэмпинга
Предприниматель из Тарко-Сале Александр Семенюта реализует идею по созданию двух глэмпингов. Как сообщил в своем Telegram-канале глава Пуровского района Кирилл Трапезников, домики построят на базе отдыха «Горка» рядом с озером Окуневое.
Глэмпинги оснастят всем необходимым для комфортного отдыха гостей. Открытие запланировано на 2027 год.
— Предприниматель берет на себя большую часть затрат. Проект не только развивает туризм, но и способствует благосостоянию горожан, создавая новые рабочие места, — подчеркнул Трапезников.
Ранее сообщалось, что предприниматели из Ноябрьска, Губкинского и Тарко-Сале получат гранты на реализацию туристических проектов.
.