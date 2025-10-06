В Красноярском крае две туристки видели пропавшую семью в тайге

В Красноярском крае продолжаются масштабные поиски семьи туристов – двоих взрослых и пятилетней девочки, которые пропали во время похода в районе горы Буратинка. По данным регионального следственного комитета, появилась новая важная информация: двух женщин-туристок, которые видели пропавших на подходе к этой горе, удалось найти и допросить. Их показания подтверждают, что семья следовала по запланированному маршруту.

Семья Усольцевых отправилась в поход 28 сентября, несмотря на то, что группа не собралась из-за ухудшения погоды. Они начали маршрут от турбазы в поселке Кутурчин в сторону Кутурчинского белогорья и должны были вернуться через 3–3,5 часа, но до сих пор не вышли на связь.

Ведомство пока не подтверждает данные из Telegram-каналов о последней локации мобильных телефонов пропавших.

В поисковой операции, осложненной выпавшим снегом, задействовано более 350 человек. Наземные группы уже обследовали 129 квадратных километров леса и 96 километров дорог, ведется и аэроразведка.

К операциям присоединились добровольцы отряда «ЛизаАлерт» из соседних регионов. Местность, где потерялась семья, известна как место обитания медведей и других диких животных, что добавляет рисков. Поиски продолжаются в круглосуточном режиме.

