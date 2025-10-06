Как гастрономический туризм развивается в Тюмени

В рамках форума креативных предпринимателей «КПД» в Тюмени состоялась масштабная гастрономическая сессия, посвященная развитию ресторанного бизнеса и туризма. Мероприятие объединило экспертов отрасли, представителей Агентства стратегических инициатив (АСИ), шеф-поваров и местных производителей.

Заместитель генерального директора АСИ Ольга Захарова отметила, что Тюменская область вошла в число пилотных регионов программы «ПроЕДУ по России!» Главным инструментом программы является гастропаспорт, который уже заполнили 68 регионов России.

«Задача ресторанов – сделать локальные продукты нормой повседневной жизни, доступной жителям и гостям, формируя чувство гордости за свою кухню», — подчеркнула Захарова.

