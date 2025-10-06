Активный отдых набирает популярность

Речь идет о марафонах, велопробегах и фестивалях активного отдыха. Они становятся все более популярными. В Москве на сентябрь было запланировано 63 забега с возможностью свободной регистрации участников.

Для работодателей подобные форматы приносят очевидную пользу: они повышают производительность, улучшают атмосферу в коллективе и увеличивают уровень удовлетворенности работников. Поэтому переход к велнес-трендам следует рассматривать как масштабную социальную трансформацию, которую HR-подразделения адаптировали под свои нужды, сообщает «Южный федеральный».

Рост интереса к осознанности совпал с распространением ESG-стратегий в корпоративном секторе. Акцент на физическом и психологическом благополучии сотрудников трансформировался в велнес-тренд, который изменил офисную культуру и задал новые стандарты. Более 60% представителей среднего и крупного бизнеса внедряют регулярные тематические практики – спорт, велнес или йога.

Основатель эко-сервиса «Сохрани Лес» Андрей Хорошилов подчеркнул, что корпоратив, который оставляет живой след, – это новая норма: три часа в лесу дают команде больше доверия и смысла, чем вечер в ресторане.

HR-департаменты стремятся поддерживать культуру благополучия не только в офисе. Сейчас экологические и социальные инициативы становятся частью кадровой политики, особенно в компаниях, где еще нет самостоятельных ESG-подразделений. Забота о природе считается одним из главных корпоративных трендов 2025 года.