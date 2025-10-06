В России предложили упростить правила продажи сим-карт иностранным туристам

Операторы связи предложили Минцифры России упростить правила получения сим-карт для иностранных туристов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к крупному оператору связи.

По его словам, действующие для зарубежных туристов ограничения слишком сложные и доля таких путешественников в абонентских базах приблизилась к нулю. Источник отметил, что для получения сим-карты сейчас им необходимо посетить банк, сдать биометрию, зарегистрироваться на «Госуслугах», а также получить СНИЛС. В связи с этим операторы связи попросили Минцифры исключить обязательную сдачу биометрии перед получением сим-карты, так как иностранцы уже сдают отпечатки пальцев и фото лица при въезде в Россию, а также ограничить срок владения сим-картой для туристов временем пребывания в РФ.

Согласно оценке источника, около половины туристов стали бы получать сим-карты в упрощенном порядке, что принесло бы операторам связи до 1,5 млрд рублей в год.

Как заявили изданию в Минцифры, ведомство контактирует с операторами. В министерстве сказали, что «рассматриваются разные инициативы», однако конкретных решений пока нет.

В июле правительство РФ утвердило изменения в правила оказания услуг связи, дополнив их пунктом, который касается самозапрета на оформление сим-карт.

В Минцифры пояснили, что операторы будут обязаны проверять наличие самозапрета перед оформлением сим-карты и отказывать в услуге при его наличии. Предполагается, что эта мера поможет защитить граждан от мошенничества.