Сказочными тропами: где в России можно попасть в сказку

Недалеко от Казани началось строительство не совсем обычного туристического комплекса – деревни хоббитов. Место, созданное по мотивам вселенной Толкина, предложит своим посетителям прогулки вдоль искусственных озер, отдых в стилизованных гостевых домиках и паб в духе «Гарри Поттера». Туристов удивило, почему же строить на нашей земле собираются европейские фэнтезийные вселенные. «Опять заимствуем у Запада» и «Что своих сказок нет?» – спрашивают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» с нотками скепсиса.

© tourdom.ru

И пока под Казанью возводят «Шир» с пабами и электрокарами, по всей России уже действуют десятки туристических мест, где главные герои не хоббиты и эльфы, а родные Леший, Баба-яга, Жар-птица и Хозяйка Медной горы. TourDom.ru выяснил, где искать сказочные ландшафты по мотивам русского фольклора – от Урала до Великого Устюга.

Так, в Свердловской области «оживают» уральские сказы Павла Бажова. В окрестностях Сысерти туристов встречают образы Хозяйки Медной горы – мастер Данила и другие персонажи уральских легенд. Здесь проходят мастер-классы, выставки, фестивали, экскурсии по настоящим ремесленным маршрутам.

В Липецке есть парк «Лукоморье», созданный буквально на основе вступления к «Руслану и Людмиле». Там под дубом с золотой цепью сидит Кот учёный, неподалёку – Русалка, витязь на распутье, избушка Бабы-яги, а рядом – скульптурный Змей Горыныч.

Совсем рядом, тоже в Липецкой области, есть и другой змей, абсолютно других масштабов. Речь про экопарк «Кудыкина гора» – просторный природный ландшафт с горами, полями, мостами и фигурой огромного Змея Горыныча, выпускающего огонь. По всей территории объекты народного фольклора. Здесь и деревянные терема, и расписные ворота, и аниматоры в образах сказочных существ.

Или вот Калужская область – известный этнопарк «Этномир». Здесь в числе прочих культур представлена и русская деревня. В избе Бабы-яги водят экскурсии, рассказывают сказки, проводят обрядовые спектакли. Можно поучаствовать в подготовке праздника Ивана Купалы или Масленицы, научиться ткать, лепить, плести корзину.

Сказочные маршруты ждут и на Севере – во владениях Деда Мороза в Великом Устюге. За пределами заснеженной вотчины можно пройтись по его летним тропам, встретиться с Лешим и Водяным.

А в другой части страны – в костромском «Берендеевом царстве» – построен целый комплекс по мотивам русских былин. Воображение переносит в мир древнерусских царств, где в образе Добрыни Никитича аниматор играет с детьми, Жар-птица сияет в тереме, а бабка-ёжка вовсе не злая колдунья, а хозяйка леса, которая угощает пирогами и рассказывает истории.

Даже в Сибири в этнографическом комплексе «Старый Сургут» в Ханты-Мансийском автономном округе оживают сказки. Здесь смешиваются северные предания, шаманские духи и знакомые образы из русских сказок. Местная Баба-яга, может быть, не летает в ступе, но зато ведёт экскурсию.

Ранее TourDom.ru писал, в Великом Устюге в 2 раза подняли цены на новогодние чаепития. А вот стандартные «пакетные» путешествия на родину Деда Мороза, как и размещение на территории его вотчины, подорожали не столь значительно: по оценке турагентов, процентов на десять.