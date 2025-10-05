Где можно полетать на воздушном шаре и сколько это стоит

222 года назад над Москвой впервые пролетел воздушный шар. «Вечерняя Москва» выяснила, где сейчас можно полюбоваться видами на аэростате и сколько это стоит.

Направление полета воздушного шара сложно предсказать, его определяет ветер, а пилот лишь контролирует высоту. Организаторы выбирают подходящий маршрут по обстоятельствам. Одно это говорит о том, что каждый следующий полет повторять предыдущий не будет. А клубы воздухоплавания, которые отправляют аэростаты в небо, для привлечения клиентов придумывают все новые программы, добавляют в них изюминку, стараются сделать это приключение еще более ярким.

Воздушный шар превращают в место для романтических свиданий. Скажем, в клубе воздухоплавания «Ветер свободы» предлагают лишиться этой самой свободы самым красивым и приятным образом — сделать предложение на аэростате стоит 20 тысяч рублей. Полет при этом длится от 50 до 75 минут. В программе конфеты и шампанское, а еще — обряд посвящения в воздухоплаватели с вручением грамот.

В последнее время многие родители предпочитают узнавать пол ребенка каким-то необычным образом. Клуб «Аэровальс» за 140 тысяч проводит так называемые гендер пати: аэростат на привязи поднимется на высоту до 50 метров над землей, затем будущих родителей ждет некий сюрприз, увидев который, они понимают, кто у них родится — мальчик или девочка.

Компания «Территория полета» решила добавить экстрима: в числе услуг, которые она предоставляет, полет в корзине со стеклянным дном. Стоит удовольствие 46 тысяч рублей. Зато после таких развлечений уже ничто не испугает.

Если вы из тех людей, которые в любом виде транспорта предпочитают быть «у руля», вам подойдет программа «Ты пилот» компании «Полетомания». Вы пройдете теорию: отрыв шара от земли, поднятие до заданной высоты, горизонтальный полет, плавный спуск. Примете участие в сборке и подготовке воздушного шара к полету. Такой мастер-класс на двоих стоит 40 тысяч рублей.

Клуб «Воздухоплаватели» предлагает полетать на тепловом дирижабле. Часовая прогулка пройдет на огромном, длиной 40 метров, цеппелине. На дирижабле можно лететь против ветра с максимальной скоростью до 40 км/час. Он незаменим, если надо попасть в конкретное место и там «зависнуть», чтобы сделать фото. Стоит полет на громадине 76 000 рублей.

Для того чтобы просто прокатиться на воздушном шаре, не нужно платить по 50–100 тысяч рублей. Минимальная цена стартует от 10 тысяч за групповой полет — то есть наслаждаться видами вы будете в компании нескольких незнакомцев. Клубы и компании, организующие полеты, разбросаны по всему Подмосковью. Тут выбор большой: Руза, Можайск, Абрамцево, Волоколамск, Дмитров, Истра, Жуковский, Серпухов.

Юрий Денисенко, руководитель клуба воздухоплавателей «Аэронавт»:

Полеты проходят у нас примерно к восходу и до захода солнца. Чтобы попасть на утренний полет, надо приехать очень рано: в 4−5 утра. Мы рекомендуем брать непромокаемую обувь вплоть до резиновых сапог, потому что в это время много росы. Вечером нужно взять репелленты — в полях будут комары и прочие насекомые. Одеваемся по погоде. Ветра бояться не нужно, потому что мы летим со скоростью ветра, и в корзине он не ощущается.

