Туристов на Камчатке призвали к осторожности

В Камчатском крае продолжается серия последствий землетрясений: за последние сутки зафиксировали более трех десятков афтершоков магнитудой от 3,8 до 5,7. Первоначально подземные толчки произошли в Тихом океане. Угроза цунами не объявлялась, однако природная активность расшевелила некоторые вулканы. МЧС по Камчатскому краю настоятельно рекомендовало туристам и местным жителям не приближаться к опасным районам. К счастью, жертв и разрушений нет.

По данным Камчатской группы реагирования KVERT, наблюдается взрывно-экструзионное извержение из кратера «Молодой Шивелуч». Сегодня с восточного склона вулкана столб вулканического пепла поднялся до 3 тыс. м. Согласно спутниковым снимкам, шлейф растянулся на 125 км в юго-восточном направлении в океан. Природное явление может помешать полетам местной авиации. Вулкану присвоен код авиационной опасности – оранжевый. В течение нескольких дней сохраняется прогноз еще более мощных выбросов – вплоть до 10 тыс. м.

На пути тучи из взвешенного пепла населенных пунктов нет, но ситуация может измениться, когда ветер сменит направление. Расчеты не исключают, что часть пепла может выпасть в районе Усть-Камчатска и села Крутоберегово. Вулкан Шивелуч находится в полусотне километров от поселка Ключи, до Петропавловска-Камчатского – 450 км.

Активность также зафиксирована на вулкане Крашенинникова. По восточным склонам Северного конуса текут потоки лавы. Шлейф из взвешенного пепла растянулся на 250 км также к юго-востоку. Авиационный цветовой код – оранжевый.