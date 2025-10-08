Как легенда о Йети превратила сибирский курорт в туристический бренд

Шерегеш — один из самых известных горнолыжных курортов России, но известен он не только склонами. Легенда о снежном человеке стала его визитной карточкой. Главным местом загадок считается Азасская пещера, где, по рассказам местных, находили следы йети. Доказательств нет, но история живёт уже много лет. Миф ради туристов или тайна тайги: что скрывает снежный человек из Шерегеша - об этом подробнее на сайте Туристас.

В 2010 году губернатор Аман Тулеев пообещал миллион рублей за поимку йети, а позже признался, что это был пиар-ход для привлечения туристов. С тех пор интерес к мифу только вырос.

В интернете до сих пор появляются ролики с «йети в Шерегеше», хотя ни одно не подтверждено. Даже официальный сайт курорта поддерживает легенду. Скептики считают её маркетингом, а романтики верят в тайгу и загадку. Так или иначе, именно миф делает Шерегеш особенным и притягательным для туристов.