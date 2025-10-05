Россияне все чаще увлекаются агротуризмом

В России растет спрос на путешествия в регионах с развивающимся агротуризмом. За последний год спрос на аренду загородных домов в девяти таких регионах вырос на 41%, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании Авитo Путешествия.

Как отмечают аналитики, россияне выбирают агротуризм с целью отдохнуть на природе и вживую увидеть, как устроено сельское хозяйство. По словам директора компании Артема Кромочкина, чаще всего такие поездки занимают в среднем несколько дней.

Чаще всего россияне выбирают для таких путешествий Ленинградскую, Псковскую, Нижегородскую и Калининградскую области, а также Бурятию и Татарстан. Сильнее всего число бронирований за год выросло в Татарстане (+67%) и Калининградской области (+50%).

Выгоднее всего можно отдохнуть в таком формате в Бурятии, где загородный дом можно снять в среднем за 5200 рублей в сутки. Также в топе: Псковская (7200), Калининградская (10 тыс. рублей) и Нижегородская (10 тыс. рублей) области.