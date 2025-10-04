Появилась версия исчезновения семьи туристов в Красноярском крае

Семья Усольцевых, которая бесследно пропала в туристическом походе в Партизанском районе Красноярского края, могла сойти с маршрута в поисках укрытия от осадков. Такую версию выдвинули следователи.

«Следователи предполагают, что у подножья горы погода резко ухудшилась: мог начаться дождь со снегом и сильный ветер. Вероятно, семья пошла искать укрытие, но заблудилась», – цитирует специалистов СК «7 канал Красноярск».

Также одной из версий произошедшего называлось нападение диких животных, однако она не рассматривается в числе основных.

Известно, что сегодня в поисках принимают участие около 80 человек. Волонтеры прошли порядка 15 километров по тропе и проверили территорию леса площадью свыше 20 квадратных километров. Следов семьи найдено не было.

Поиски семьи Усольцевых, которая пропала во время пешего похода в горной тайге, продолжаются уже шестые сутки. К разрешению ситуации подключился и Следственный комитет. Единственной зацепкой оказался след на земле, который ни к чему не привел. Также «ФедералПресс» изучил, как строится работа добровольцев, задействованных в поисках.