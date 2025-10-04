Как изменилось число турпоездок по России за 2025 год

За первые восемь месяцев текущего года количество туристических поездок по территории России увеличилось на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достигло 61,7 миллиона. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Правительственной комиссии по развитию туризма, информация о котором опубликована на сайте Минэкономразвития.

По данным чиновника, из общего числа поездок 58,6 млн пришлись на российских туристов, а иностранные граждане совершили 3,1 млн поездок. Среди регионов-лидеров по количеству туристических посещений оказались Санкт-Петербург, Тверская, Владимирская и Новосибирская области, а также Республика Татарстан. Лидерами по темпам роста турпотока стали Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея, Калмыкия, Тверская область и Еврейская автономная область.

Чернышенко подчеркнул, что по поручению президента России стратегической целью является увеличение доли туризма в структуре ВВП с нынешних 2,9% до 5% к 2030 году. Кроме того, планируется утроить экспорт туристических услуг и довести число поездок до 140 млн в год. Для достижения этих целей необходима скоординированная работа федеральных органов власти, регионов и бизнеса, а также оперативное принятие решений.

Особое внимание вице-премьер уделил развитию туристической инфраструктуры, в частности увеличению номерного фонда. По его словам, к 2025 году в рамках программ поддержки было введено 18,7 тысячи гостиничных и иных мест размещения, из которых 6,2 тысячи номеров созданы благодаря программе льготного кредитования, а 12,5 тысячи — по модульной технологии.

Чернышенко добавил, что в рамках льготного кредитования участвуют проекты, рассчитанные на 74 тысячи номеров, а крупные инвестиционные инициативы обеспечат дополнительно около 39 млн посещений в год.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что параллельно ведется работа по легализации рынка и повышению качества услуг через реформу классификации средств размещения.

Кроме того, в России разработаны семь специализированных маршрутов для туристов-мусульман, что позволяет расширять аудиторию и предлагать новые форматы путешествий по стране, соответствующие религиозным и культурным предпочтениям посетителей.