Нижегородская область: пять загадочных мест для путешествий

В Нижегородской области есть много необычных достопримечательностей, о которых знают лишь самые увлеченные путешественники. Эти места порой сопровождают странные мифы и легенды. Местные журналисты разузнали у опытных туристов о пяти таких местах.

© Вечерняя Москва

Среди сосен старого лагеря «Салют» под Городцом притаились четыре боевых самолета. Между деревьями стоят истребители МиГ-17 и МиГ-19ПМ, пассажирский лайнер Ту-104А и транспортный Ли-2Т. Самый редкий экспонат — «сто четвертый», первый советский реактивный лайнер. Он сошел с конвейера в Омске в 1958 году, налетал больше двадцати лет и в итоге оказался в детском лагере. Туристы назвали это место кладбищем самолетов в Городецком округе, передает NewsNN.

В Краснооктябрьском округе, неподалеку от села Актуково, стоит камень Тараташ — имя переводится как «застывший», он почитается местными татарами. По легендам, это злой ребенок, окаменевший от материнского проклятия. По форме напоминает лежачую человеческую фигуру. Местные верят, что камень двигается с холма к реке и когда достигнет воды, наступит конец времен. Жители укрывают его платками, оставляют монетки, устраивают моления во время болезней и бед. Взять отсюда даже маленький камешек считается плохой приметой.

Еще одним необычным местом является карстовый провал у Неледина. Летом 2018 года в поле у села Неледино Шатковского округа земля буквально ушла из-под ног. Провал глубиной 50 метров и шириной в 32 сразу окрестили «воронкой в преисподнюю». Сигнальная лента МЧС туристов не остановила: сегодня сюда ведет накатанная дорога, а смельчаки даже спускались на тросах. За несколько лет края обвалились, глубина уменьшилась, но масштаб все равно поражает. Воронка сравнима с многоэтажкой. С квадрокоптера провал выглядит особенно впечатляюще — будто гигантский след на земле.

В 125 километрах от Нижнего раскинулся Ичалковский бор — заповедный «таежный остров» с сотнями карстовых воронок и пещер. Внутри всегда прохладно: в Холодной пещере даже летом лежит лед, а в Теплой температура держится на уровне плюс 3. Самая известная — Студенческая, открытая туристами полвека назад. Считается, что желание, написанное на ее стене, обязательно исполнится. Рядом находится Безымянная пещера, стены которой покрыты изумрудным мхом. В глубине скрывается озеро с ледяной водой. Попасть в бор можно только с разрешением, так как это охраняемая территория федерального уровня.

В пригороде Нижнего Новгорода находится деревня Ляхово с психоневрологической больницей имени Петра Кащенко. Комплекс построили в начале XX века, и часть зданий используется до сих пор. Но рядом стоят пустые корпуса — например, мужское отделение, закрытое в 1997 году, и водонапорная башня 1900-х годов. Сейчас это место обросло легендами. Разрушенные стены, заросшие дорожки и полузакрытая территория привлекают любителей острых ощущений, хотя официально это объекты культурного наследия.

Рядом с поселком Прибрежный в Первомайском округе находятся Серафимовские камни — группа огромных валунов, занесенных в нижегородские леса древним ледником тысячи лет назад, где по преданию молился преподобный Серафим Саровский. Ранее журналисты подробно разузнали о том, как они появились в Нижегородской области, какими свойствами обладают и как до них добраться.