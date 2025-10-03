Первый ГОСТ для глэмпингов: какие проблемы он не решает

В России впервые утвержден национальный стандарт для глэмпингов. Как заметили вчера коллеги из «Коммерсанта», документ «Туризм и сопутствующие услуги. Глэмпинги. Общие требования» разработан Росстандартом и вступит в силу с июня 2026 года. Применять его можно и сейчас, но так как использование ГОСТов носит рекомендательный характер, проблем растущего рынка глэмпингов новый норматив не решит.

ГОСТ разработан Роскачеством и пока еще не опубликован, поэтому о его содержании остается судить только по общему описанию в СМИ. Документ закрепляет само понятие «глэмпинг», а также принципы работы таких объектов. В частности, размещение допускается на природных территориях – в сельской местности, у водоемов, в горах и лесах. Известно, что в стандартах прописаны базовые требования к мерам по охране природы, инфраструктуре, территории, услугам и уровню безопасности.

Стандарт появился на фоне бурного роста рынка. По экспертным оценкам, количество предложений отдыха в глэмпингах за последний год увеличилось на 30–60%. Причиной стал невысокий порог входа – в отличие от гостиниц, запуск глэмпингов не требует от предпринимателей значительных инвестиций. Чтобы запустить бизнес, как считают многие, достаточно найти подходящий участок в красивом месте и поставить там 10–20 домиков. Однако быстрый рост обернулся проблемами. Небольшая емкость модулей вынуждает держать высокую цену на размещение, сопоставимую со стоимостью проживания в хорошем отеле. Энтузиасты-предприниматели обнаруживают, что привлекать туристов круглый год не так-то просто. Попытки сэкономить на издержках, а также недостаток знаний плохо сказываются на качестве продукта. По оценкам экспертов, до 70% проектов в ряде регионов не отвечают базовым требованиям – речь идет о размещении на непригодных участках, тесной застройке, когда домики расположены слишком близко, низком уровне сервиса и проблемах с соблюдением мер безопасности.

Теоретически новый ГОСТ должен помочь таким предпринимателям. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов считает, что ГОСТ станет ориентиром для тех, кто решил зайти на рынок глэмпингов. Это снизит процент тех, кто быстро разочаровывается.

«Достаточно открыть "Авито", там полно объявлений "продам глэмпинг, домик, модуль", – говорит Вадим Прасов. – Очевидно, что не у всех получается прибыльный бизнес».

На эту тему в прошлом году писала и наша редакция: подробности – в статье «Конец периода романтизма: почему инвесторы пытаются избавиться от глэмпингов».

В перспективе наличие стандартов поможет упорядочить хаос на этом рынке. В Роскачестве отмечают, что четкие критерии позволят его структурировать и выделить глэмпинги в отдельную категорию предложений на сайтах туристических агрегаторов. Стандарт может сигнализировать туристам, чего ожидать от формата. Но так как ГОСТ остается добровольным, риски нарваться на некачественное предложение у любителей отдыха на природе сохраняются.

