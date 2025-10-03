Росаккредитация провела аттестацию экспертов по отелям по новым правилам

Специалисты смогут присуждать звёзды гостиницам и санаториям, сообщила пресс-служба ведомства.

«Кандидаты успешно выполнили тестовое задание на знание законодательства в сфере туризма и были допущены к устному собеседованию», — отметили в инстанции.

С 1 января 2025 года в России действует новая система классификации, которая охватывает все типы объектов размещения — отели, санатории, базы отдыха, кемпинги и глэмпинги.

Классификация объектов размещения — двухэтапная процедура. Первый обязателен для всех участников рынка — это самооценка, результатом которой становится включение средств размещения в реестр. Без прохождения этого этапа учреждение размещения работать не может. Второй этап классификации происходит по желанию гостиниц и санаториев. Они могут обратиться в аккредитованную организацию и пройти оценку на соответствие дополнительным показателям качества — звёздам. Сертификат по итогам прохождения второго этапа действует три года.