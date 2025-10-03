Мэр Геленджика рассказал о привлекательности курорта в межсезонье

На рабочей встрече главы Геленджика Алексея Богодистова с его заместителем Александром Кузнецовым, курирующим курортное направление, был рассмотрен вопрос продления туристического сезона.

«‎Для требовательного туриста у нас есть все: красивая природа, мощная база здравниц, гибкие предложения от отелей и санаториев», – отметил Богодистов.

Осенью цены на размещение снижаются на 20–30 % по сравнению с летними месяцами, а многие гостиницы и санатории предлагают специальные акции, такие как программы выходного дня или скидки до 25–30 % для жителей Краснодарского края и соседних регионов.

Особое внимание, по словам Богодистова, стоит уделить гастрономическим предложениям, которые включают ужины с дегустацией черноморских морепродуктов и вин, фотосессии на виноградниках и тематические мастер-классы. Именно такие инициативы создают уникальную атмосферу курорта в межсезонье.

Бизнес активно реагирует на запросы туристов, предлагая гибкие форматы отдыха.

«‎Геленджик – это курорт, который умеет удивлять не только летом. И сейчас самое время открыть его для себя по-новому», – заключил политик.

