Когда россияне смогут использовать биометрию при посадке в самолеты

В России завершается подготовка сервиса посадки на самолеты по биометрии, который максимально упростит прохождение всех предполетных процедур. Тест системы, получивший название «Мигом», намечен в Пулково на 2026 год, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Григоренко.

© РИА Новости

Сервис максимально упростит прохождение всех предполетных процедур. Пассажирам больше не потребуется предъявлять бумажные документы при регистрации, входе в «чистую зону» и непосредственно при выходе на посадку.

В основе «Мигом» лежит государственная Единая биометрическая система. Для использования сервиса необходимо будет заранее зарегистрировать свои данные и дать согласие на применение биометрии для посадки.

Инфраструктура для испытаний готова: в Пулково уже работает биометрический доступ в бизнес-залы и оплата покупок с помощью лица, а необходимое оборудование для полного цикла услуг смонтировано и настроено.

Отмечается, что для полномасштабного запуска проекта потребуются изменения в законодательстве. При этом биометрия станет альтернативой, а не заменой паспорту – у пассажира останется выбор, каким способом проходить на посадку.

Ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин заявлял, что апробация системы идентификации пассажиров начнется до конца этого года. А в Шереметьево такая возможность, вероятно, появится к 2028–2029 годам.