Жителей горных курортов Сочи кошмарят медведи

Прогулка за грибами, по подземной парковке или поселку в горах Сочи всё чаще напоминает сцену из документального фильма о дикой природе. Вместо привычных котов и собак жители встречают новых «ревизоров» – медведей, которые с завидной регулярностью инспектируют мусорные контейнеры в поисках легкой добычи. Конфликт между человеком и хищником, обострившийся этой осенью, заставляет искать ответ на вопрос: кто кого «кошмарит» – звери людей или наоборот?

© Кубань-Информ

Нежданные гости с аппетитом вегетарианцев

Осень — период, когда медведи нагуливают жир перед спячкой, в этом году совпал с неурожаем орехов и ягод в лесах. Это заставило косолапых сменить гастрономические пристрастия и отправиться в «рестораны» попроще – к помойкам и пасекам в пригородах Сочи. На днях медведь укатил целый мусорный контейнер на курорте «Красная Поляна».

— Люди ошибочно полагают, что медведей манит запах шашлыка. Нет, их привлекает запах испорченной еды. 80% его рациона — это грибы, ягоды, орехи. Человека они не воспринимает как пищу, а скорее, как необъяснимую угрозу,

— отметила Ольга Пегова, заместитель директора Кавказского биосферного заповедника.

Урбанизация против генетики: кто кого?

Предгорные районы, где сегодня ведется активное курортное строительство, – это исторические владения бурых медведей. Смена миграционных путей, заложенных на генетическом уровне, — процесс, занимающий десятилетия. Люди застраивают лес быстрее, чем животные успевают адаптироваться. На это обратила внимание эксперт Пегова.

— Мы живем, по сути, в стране медведей. Их появление среди людей — это закономерность, а не чрезвычайное происшествие»,

— пояснила Ольга Пегова.

При этом, вопреки расхожему мнению, всплеска численности хищников в этом году не зафиксировано. Ежегодные учеты в Кавказском заповеднике на протяжении последних 10 лет показывают стабильную популяцию в 350-400 особей. Проблема не в количестве, а в изменении поведения: растет число «смелых» медведей, которые перестали бояться человека.

Ликбез для жителя: от свистка до уксуса

Что делать, если у вашего мусорного бака или на парковке уже хозяйничает косолапый? Специалисты и местные жители составили целый список эффективных методов борьбы против визитов хищников.

Шум в любом виде: крик, треск и тому подобное.

— Любые звуки, неестественные для природы, будут для медведя пугающими. Достаточно взять металлические предметы или бутылку с камушками,

— советует представитель заповедника.

Обонятельный барьер: владельцы пасек нашли остроумное решение, они расставляют по периметру емкости с уксусом. Острый нюх медведя улавливает резкий запах за несколько десятков метров, и он предпочитает обойти это место стороной.

Правило свистка: горный гид Дарья Черкашина рекомендует во время походов иметь при себе свисток.

— Периодически свистите, пока идете по маршруту. Медведь, услышав звук, сам покинет это пространство,

— советует эксперт «Кубань Информ».

Личный опыт: «Медведь убежал сам, испугавшись больше меня»

Житель поселка Красная Поляна Фёдор Третьяков поделился своей историей внезапной встречи.

—Я сидел на корточках, собирая грибы, и буквально в 15 метрах сзади подбежал медведь. Все, что я успел, – это вскочить и издать нечленораздельный крик. Зверь развернулся и убежал. Но если бы на моем месте был ребенок или пожилой человек, последствия могли быть трагическими,

— рассказал Фёдор Третьяков.

Илья Мозговой столкнулся с медвежатами прямо в центре курортного поселка у мусорного контейнера.

— Они выкатились, маленькие такие были. Я на них стою, смотрю. Мне интересно, но одновременно страшно. Они меня услышали, испугались, побежали обратно в сторону леса. Хорошо, рядом не было медведицы, она могла вести себя агрессивно, начать защищаться, атаковать. Сейчас вечером идешь по темноте и внимательно прислушиваешься,

— Илья Мозговой, житель поселка Красная Поляна.

Столкнуться лицом к лицу с хищником можно во время похода.

— Он был в двух метрах, не замечая меня. Я наступила на ветку, она хрустнула, и медведь, испугавшись больше меня, с рыком умчался прочь,

— поделилась с «КИ» горный гид Дарья Черкашина.

Кто отвечает за безопасность?

Власти и местные жители сталкиваются с парадоксом: заповедник может действовать только на своей территории. На курортах и в поселках отлавливать или отпугивать медведей они могут лишь по специальному приглашению.

— Не надо ждать, что кто-то придет и будет пугать медведя за вас. Благополучие и людей, и медведей зависит от нас самих. Муниципалитетам стоит создать специальные службы, которых мы научим, как правильно отпугивать животных, а жителям – навести порядок с мусорными контейнерами, которые в открытом доступе и ничем не огорожены,

— подчеркнула сотрудник заповедника Ольга Пегова.

Эксперты сходятся во мнении: ключ к решению проблемы – не в отстреле или отлове, который бесполезен, так как на место одного медведя придет другой. Главное – лишить животных легкого источника пищи, сделав помойки недоступными, и научиться грамотно сосуществовать с могучими, но пока еще миролюбивыми соседями.

Кстати, по мнению экспертов, косолапые не единственные хвостатые расхитители мусорных баков. Отведать отходы также не против шакалы и еноты.

Ранее «Кубань Информ» писал, что Haval сбил медвежонка в Сочи и водителю грозит штраф. Напомним, какие звери могут встретиться на трассе в Краснодарском крае и сколько стоит сбитая рысь, енот, голубь или хомячок.