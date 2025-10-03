Visit Russia упростит поездки иностранных туристов по России

Иностранным туристам хотят упростить поездки по России: готовится к выпуску мобильное приложение Visit Russia, идея которого – помочь гостям получить все услуги «в одном окне». Об этом сегодня говорили на туристическом форуме в Махачкале, на презентации, которую вел исполнительный директор РСТ Дмитрий Манин.

По его словам, проект «инициирован и поддержан российской туристической общественностью» в лице РСТ, а также Агентством стратегических инициатив (АСИ). Visit Russia должно помочь гражданам других государств сориентироваться в информации – где бронировать отели, авиабилеты, экскурсии; получить поддержку с использованием нейросети, говорящей на 36 языках, и даже проводить оплату услуг на территории России.

«Visit Russia — это не просто приложение, а цифровой ключ к знакомству с нашей страной. Мы делаем Россию ближе и понятнее, используя технологии, которые говорят на языке каждого гостя. Это живой пример того, как народная инициатива в партнерстве с государственными структурами становится драйвером международного туристического диалога», – сказал Дмитрий Манин.

Скачать новинку в телефон пока нельзя – в магазинах приложений она появится «позже», но есть веб-версия, которую и протестировал корреспондент «ТурДома».

Оказалось, что за отелями пользователя перенаправляют на «Островок», за экскурсиями – на «Трипстер», за едой – на «Яндекс Карты». ИИ-помощник Visit Russia работает. С просьбой посоветовать три ресторана с мишленовскими звездами в Москве он справился. А вот среднюю стоимость поездки на такси в Москве оценивает в 350–460 руб. При этом «Алиса» считает, что она вдвое больше, 900–950 руб. Когда мы спросили, можно ли пересечь границу Абхазии с тремя детьми разного возраста, выскочила ошибка, но после перезагрузки экрана система все же выдала развернутый ответ.

Очевидно, что успех приложения будет зависеть от того, насколько авторам удастся сделать по-настоящему полезный продукт и донести о нем информацию до конечных потребителей. Как уточнил «ТурДому» один из идеологов, главная цель – дать иностранцам исчерпывающую правдивую информацию. В частности, о правилах въезда в Россию и популярных местах, о том, что нужно учесть гражданам разных стран исходя из их предпочтений.

«Это не конкурент “Букингу” и другим ресурсам, а в первую очередь информационный сайт. Конечно, его содержание будет дополняться и дорабатываться, что займет время», – объяснил наш собеседник.

Данных о туристических возможностях России за рубежом сейчас действительно не хватает. По словам руководителя туроператора «Свой ТС» Сергея Войтовича, нашей стране приходится конкурировать за иностранных туристов с другими государствами, где нет никаких препятствий для туризма. Поэтому очень важно, чтобы потенциальные гости могли обратиться к проверенному источнику и не испытывали проблем с организацией поездок. «99% иностранцев, которые сейчас приезжают в Россию, удивляются тому, что рисует им пропаганда о нашей стране и что есть на самом деле», – уверен Войтович. Это и послужило идеей сделать ресурс и мобильное приложение.

Сергей Войтович также объяснил, как реализована возможность оплаты услуг на территории России, которая заявлена в описании приложения. Пользователь оставляет заявку на оформление карты «Мир», переводит деньги на определенный счет, после чего ему присылают российскую карту с уже пополненным балансом в рублях на эквивалентную сумму (можно до 500 тыс. руб. – Ред.). Таким образом, турист приедет в Россию, уже имея рублевую карту. Это очень сильно упростит жизнь гостям и, пожалуй, главное конкурентное преимущество приложения.

Добавим, что еще в 2015 году с подачи в то время замруководителя Ростуризма Сергея Корнеева (ушел из жизни в марте этого года) был запущен проект Visit Russia, когда под этим брендом стали открываться офисы по продвижению нашей страны за рубежом. Новый проект под уже известным именем, по сути, решает те же задачи.