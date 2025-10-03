Туристы упрекнули «Победу» за очередную выгодную акцию

Туристы упрекнули авиакомпанию «Победа» за очередную выгодную акцию для клиентов. Лоукостер предложил им поучаствовать в розыгрыше билетов туда-обратно за 1 руб. в Сочи. «Туда и так можно улететь недорого традиционно в межсезонье. Лучше бы другое направление сделали, мне после первой строки стало неинтересно», – критикуют акцию в соцсетях авиакомпании.

Справедливости ради: лоукостер не ограничился полетами в межсезонье. Также он не против, если победитель слетает на курорт и в зимнем сезоне, но временные промежутки, в которые можно реализовать выигранный round trip, очень строго лимитированы. Пиковые периоды закрыты. Так что на лыжах ехать придется либо в самом начале сезона, либо сразу после новогодних каникул. Ну в крайнем случае в концовке, уже в марте.

Традиционно такими розыгрышами авиакомпания еще и наращивает свою аудиторию в соцсетях, так как в розыгрыше могут участвовать только подписчики. На сей раз ставка сделана и на новый канал в мессенджере MAX, который впервые попал в условия розыгрыша:

«Мы раскрыли секрет Полишинеля. Подписаться и привлечь новичков – вот и весь розыгрыш», – пишут подписчики.

Там пока лишь 7 тыс. подписчиков. Через 2 недели, когда акция закончится, можно будет подводить итоги. Учитывая себестоимость перевозки для лоукостера, возможно это будет наиболее успешный способ раскрутки аккаунта в новой соцсети.

Ранее TourDom.ru писал, что «рекордная» скидка 30%, заявленная «Победой» на распродаже, как оказалось, предлагалась лишь на две даты вылета.