В туристическую инфраструктуру Ставрополья вложат более 100 млрд рублей

Более 100 млрд рублей намерены вложить в развитие туристической инфраструктуры Ставрополья до 2030 года. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил первый заместитель министра экономического развития Ставропольского края Евгений Полькин.

"Наш инвестор нуждается в развитии инфраструктуры, имеются механизмы казначейского инвестиционного кредита, которые сейчас прорабатываются министерством экономического развития. Планируется на эти цели до 2030 года направить более 100 млрд рублей, что поможет в полной мере раскрыть инвестиционный потенциал нашего края", - сообщил Полькин.

Министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов в ходе пресс-конференции также добавил, что в 2025 году на развитие туристско-рекреационного комплекса края направлено порядка 540 млн рублей. "Основная программа - это развитие туристско-рекреационного комплекса. В этом году денежных средств предусмотрено порядка 540 млн рублей, основные средства - это единая субсидия, которая дана на различные направления", - сообщил Толбатов.

Он также отметил, что до конца года реализуется проект создания информационной системы для путешествий по краю с дополненной реальностью. "Один из хороших проектов из Пятигорска - это реализация информационной системы, позволяющей путешествовать по краю с дополненной реальностью. До конца года ждем этот продукт, который покажет не только Пятигорск, но и весь Ставропольский край", - рассказал министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.