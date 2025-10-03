В России набирает обороты «сонный туризм» — короткие поездки для полноценного сна и восстановления на природе.

Тренд особенно популярен среди жителей мегаполисов, страдающих от стресса и недосыпа, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на совместное исследование финтех-компании «ЮMoney» и онлайн-сервиса бронирования жилья «Суточно.ру».

Согласно данным, лишь 35% россиян выспались в последнем отпуске, 24% восстановили силы частично, а 21% так и не отоспались.

О формате «сонного туризма» осведомлены 26% опрошенных, 8% мечтают попробовать, а 6% уже побывали в таких поездках.

Самым привлекательным местом для сна большинство опрошенных считают уединённый домик в горах Алтая или Кавказа (29%), спа-отель недалеко от своего города (28%), ретрит-центр на природе, например в Карелии или на Байкале (25%), а также санаторий или пансионат в средней полосе России (18%).

Ранее руководитель строительной компании HalleHouse, эксперт Российского союза туриндустрии Вячеслав Котлов в беседе с НСН рассказал, что в стране набирает популярность формат загородных глэмпингов, особенно расположенных вблизи крупных мегаполисов.