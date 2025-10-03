В расписании аэропорта Краснодара появились новые рейсы

Недавно открывшийся аэропорт Краснодара постепенно расширяет авиасообщение с другими городами России и зарубежья. В сезонном расписании авиагавани появилось сразу несколько новых маршрутов по России и за рубеж.

© tourdom.ru

Так, «Россия» запланировала программу в Санкт-Петербург с 10 октября с частотой дважды в неделю – по пятницам и воскресеньям. Билет на первые рейсы обойдется в 15–17 тыс. руб. Минимальный тариф включает провоз только ручной клади весом до 10 кг.

Кроме того, согласно расписанию краснодарского аэропорта, летать в Пулково намерена и Smartavia с 27 октября по понедельникам, средам и пятницам. Однако билетов в продаже пока нет.

Аналогичная картина и с Батуми на крыльях Red Wings. На сегодня в системе бронирования перевозчика нет предложений на грузинский курорт. Хотя рейсы заявлены с начала октября. Зато места на вылеты в Тбилиси пассажирам уже доступны.

Также ожидается программа в Ташкент от Uzbekistan Airways с 26 октября и авиакомпании «Азимут» – с 13-го. Продажи билетов пока не открыты.

Стоит отметить, что наличие вылетов в сезонном расписании не дает 100%-й гарантии на их осуществление. Однако пока все заявленные ранее рейсы выполняются.

Аэропорт Краснодара возобновил прием и отправку бортов в сентября, но лишь в ограниченном формате. Самолеты обслуживаются пока только в дневное время суток. При этом переход на круглосуточный режим ожидается не ранее 2026 года.