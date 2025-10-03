Проект комплекса в горах Дагестана получил Гран-при архитектурного конкурса «Архитавр»

Архитектурное бюро Godekan из Дагестана получило Гран-при архитектурного конкурса «Архитавр». Награды в номинации «Туристско-рекреационные и курортные объекты» удостоен проект гостиничного комплекса «Кара-Койсу».

© Соцсети

«В номинации было представлено 18 проектов. Золотой диплом присужден за гостиничный комплекс „Кара-Койсу“ в горах Дагестана. Авторский коллектив: Магомедов Иса, Русских Дмитрий, Гусейнов Алик, Аида Мусаева», — сообщили в Ростовской областной организации Союза архитекторов России.

Конкурс прошел в рамках XVII форума архитекторов Юга России и Северного Кавказа. На смотр были представлены 160 конкурсных работ, выполненных в период с 2023 по 2025 годы. Жюри рассмотрело проекты из 12 регионов страны.

«Для нас принципиально важно, что проекты, реализуемые в Дагестане, находят признание и за пределами региона. Эта победа подтверждает, что архитектура Северного Кавказа может быть конкурентоспособной и на федеральном уровне», — отметили в пресс-службе бюро Godekan, сообщает ТАСС.

Помимо золотого диплома дагестанское бюро получило ряд наград в других номинациях: серебро — за туристско-рекреационный объект Caspian Wave, серебро и бронзу — за проекты жилых комплексов, серебро — за проект торгово-развлекательного центра на ул. Тагиева в Дербенте, а также приз симпатий жюри.