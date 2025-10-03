Туризм в Петербурге: кто едет сейчас и вернутся ли китайские гости

Каждый год число туристов, посещающих Петербург, растет. Число гостей стало вновь ежегодно увеличиваться после пандемийного времени. Однако из-за геополитической ситуации город лишился доли иностранных туристов. На улицах в центре уже не встретишь большое количество китайцев. О том, кто сейчас приезжает в Северную столицу, где останавливается и какие объекты посещает, читайте в материале «ФедералПресс».

Сколько туристов выбирают Петербург

Власти Петербурга отмечают хорошую динамику роста туризма в регионе. Так летом, с мая по сентябрь, по сравнению прошлым годом город посетили порядка 6 млн человек. Это 5-7 % роста, отмечал председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Евгений Панкевич.

Однако, по его словам, основная часть гостей это россияне. Они составили примерно 94 % всего турпотока в летний период. Оставшиеся 6 % пришлись на иностранный туризм.

Кто выбирает Петербург

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе национального туроператора «Алеан», который занимается внутренним туризмом, в течение последних двух лет чаще всего поездки в Петербург выбирали жители Москвы, Центрального федерального округа, а также Тюменской, Томской и Иркутской областей.

При этом из-за подорожания авиа- и железнодорожных билетов, а также частых отмен и задержек авиарейсов многие путешественники пересаживаются на личный транспорт и ориентируются на соседние регионы, куда им проще добраться на автомобиле. Видимо, с этим связано, что в последнее время в Петербург часто приезжают из Карелии, а также Москвы и ЦФО, в частности, отмечается рост запросов от жителей Ивановской области, отметили в «Алеан».

Также туроператор сообщил и о росте числа туристов с Юга страны (Волгоградской области) и Крайнего Севера (Мурманской области), которые добираются до места назначения авиатранспортом.

В целом со стороны жителей разных регионов интерес к поездкам в Петербург в высокий сезон (с апреля по октябрь) и в даты школьных и новогодних каникул сохраняется на стабильно высоком уровне. В частности, это связано с хорошей транспортной доступностью города, выбором объектов размещения в разном ценовом диапазоне и тем, что Северная столица это одно из главных возвратных направлений путешествий в стране. Туристы не успевают посетить все достопримечательности за одну поездку, к тому же появляются новые интересные объекты (музеи, рестораны), развивается событийный календарь (культурные и спортивные мероприятия).

А что китайцы?

В допандеминое время в Петербурге было очень много китайских туристов. Сейчас их заметно меньше. При этом поток туристов из Поднебесной так и не восстановился, отмечают эксперты.

Между тем, данный сегмент до пандемии был ключевым для Петербурга. Петербург очень долгое время был безусловным лидером на рынке по приему туристов, как российских, так и иностранных, но сейчас иностранцев, условно говоря, нет ни у кого, сообщила вице-президент Ассоциации малых гостиниц Петербурга Тамара Буйлова.

Председатель Совета Ассоциации содействия русско-китайскому туризму Юрий Цуркан в разговоре с «ФедералПресс» отметил, что на внешний туризм повлияли такие факторы как глобальный экономический кризис, высокая стоимость билетов из Китая в Россию и обратно и гостиничных номеров, также свою роль сыграла и информация об СВО в зарубежных СМИ.

«Возможен рост китайских туристов будет на Дальнем Востоке и в Сибире. Когда гости из Поднебесной могут воспользоваться наземным видом транспорта: поездом или автобусом. Я полагаю, что рост будет за счет количества поездок, а не продолжительности пребывания», - рассказал Юрий Цуркан.

Чтобы привлечь внимание китайских туристов, Ассоциация при поддержке комитета по туризму Петербурга готовит новый проект «Янтарный путь Руси», состоящий из шести тематических маршрутов «... от моря Варяжского до моря Хвалынского...» (от моря Балтийского до моря Каспийского). Как пояснил Цуркан, в древности по этой дороге двигались торговцы, которые доставляли китайский шелк, пряности, благовония, серебрянные монеты, на юг доставлялись мед, воск, лен, янтарь и многое другое.

Что смотрят туристы в Петербурге

Самыми притягательными для туристов остаются: Эрмитаж, Русский музей, Петропавловская крепость и так далее. Вместе с тем в комитете по развитию туризма «ФедералПресс» отметили, что гостей региона стали привлекать и объекты новой туристкой географии. Например: «Лахта Центр», Севкабель порт.

За последние годы в Петербурге появилось более 250 новых локаций, ставших точками притяжения. В частности, в городе открылись «Остров фортов», а также крупнейшие бассейн и каток.

Где размещаются туристы в Петербурге

В настоящее время в федеральной государственной системе «Гостеприимство» Федеральной службы по аккредитации зарегистрировано 1249 средств размещения Петербурга со статусом «действует» с общим номерным фондом 58 тысяч номеров, сообщили в пресс-службе комитета по туризму Петербурга.

Основной прирост качественного номерного фонда города обеспечивается за счет новых апарт-отелей. Так, в 2025 году в Петербурге уже открылась гостиница SVET 3* на 802 номера, до конца года ожидается открытие отеля «Лахта Тауэрс», а также десять апарт-отелей общим проектным объемом 1681 юнит. Наиболее востребованными гостиницами стали трехзвездочные.