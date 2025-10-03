Названы самые бюджетные направления для новогодних каникул

Сервис планирования путешествий представил рейтинг наиболее бюджетных направлений для новогоднего отдыха, в который вошли восемь российских городов. Аналитики изучали совокупные расходы на авиаперелеты и размещение в гостиницах в период с 31 декабря по 11 января, выделив наиболее экономичные варианты для внутреннего туризма.

В тройку лидеров по доступности вошли Ярославль, Псков и Тамбов, где стоимость перелета и проживания не превышает 15-16 тысяч рублей.

Среди других российских городов, попавших в список экономичных направлений, оказались Калуга, Череповец, Саранск и Петрозаводск. Как отмечают эксперты, эти регионы предлагают выгодное сочетание стоимости и насыщенной культурной программы, что особенно актуально для семейного отдыха во время продолжительных новогодних каникул.

При этом Петербург, занявший третье место по турпотоку, демонстрирует рост популярности - количество бронирований в местных отелях увеличилось на 15% по сравнению с прошлым годом.

Среди зарубежных направлений наиболее доступными признаны маршруты в Минск, Астану и Наманган. Перелет в столицу Беларуси туда и обратно обойдется примерно в 24 тысячи рублей при стоимости проживания от 7 тысяч рублей в сутки.

Казахстанские и узбекистанские направления также сохраняют конкурентные цены, что делает их привлекательной альтернативой для россиян, планирующих заграничные поездки в праздничные дни.