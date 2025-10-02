Доцент сообщил, куда можно отправить отдыхать с детьми на каникулах

Доцент кафедры туризма и гостиничного бизнеса факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве России Ольга Лебедева рассказала, куда можно поехать с детьми во время каникул.

© РИА Новости

«Выбор зависит от интересов семьи. В России советую посетить Казань. Здесь сочетаются история и современность: восточная архитектура, уютные набережные, аквапарк и музеи нового формата», — заявила она в беседе с NEWS.ru.

По её словам, также можно отправиться в Суздаль, который активно развивается и в котором проходит много музыкальных и гастрономических фестивалей.

Кроме того, эксперт назвала такие направления, как Сочи и Санкт-Петербург.

В ходе недавнего опроса выяснилось, что более половины россиян (57%) минувшим летом провели отпуск на даче. 70% заявили, что им это нравится, а 30% объяснили свой выбор желанием сэкономить.