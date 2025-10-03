Что посмотреть в Москве за один день: пешеходный маршрут

По мнению российского президента, Москва — это лучший город Земли, а жюри международной премии в области туризма World Travel Awards неоднократно признавало столицу РФ лучшим городом для туристов. Действительно, путешественники приносят в бюджет столько денег, что мэр Москвы даже отказался вводить туристический налог. Москва к тому же огромный город: если у гостя столицы всего один день, осмотреть все достопримечательности никак не получится. Зато за это время точно можно составить первоначальное представление о Москве. «Лента.ру» подготовила удобный и подробный однодневный маршрут пешеходной прогулки по главным туристическим местам столицы.

От храма Христа Спасителя по бульварам

Для первого посещения Москвы в режиме одного дня эксперты «Ленты.ру» разработали пеший маршрут длиной около 8 километров. Он охватывает многие важнейшие достопримечательности и исторические здания города.

Храм Христа Спасителя

Пешую прогулку стоит начать утром с посещения Русской православной церкви — храма Христа Спасителя. Он находится прямо перед выходом со станции метро «Кропоткинская».

Начало маршрута: улица Волхонка, 15.

История

«Первоначально эта грандиозная церковь была построена в 1883 году на народные деньги в память о войне 1812 года, — рассказывает в беседе с «Лентой.ру» историк церкви, богослов Сергей Козловский. — Храм строил великий русский архитектор Константин Тон, расписывали великие живописцы Василий Суриков, Иван Крамской, Василий Верещагин и другие. Однако советская власть не пощадила творений русских гениев, и в 1935 году грандиозное здание было уничтожено — его взорвали».

На месте храма, продолжает Козловский, планировали построить Дворец Советов с гигантской фигурой Ленина, уходящей головой в облака. Война помешала этим планам, и после нее на месте храма открылся бассейн под открытым небом «Москва». В 1990-е годы храм Христа Спасителя было решено восстановить, и 19 августа 2000 года он был освящен патриархом Алексием II.

Достопримечательности

В нижней галерее храма находятся мраморные доски с указанием важнейших событий, дат сражений и имен героев Отечественной войны 1812 года. В храме хранятся великие христианские святыни:

частица ризы Иисуса Христа; риза Богородицы; гвоздь из Креста Господня; мощи Иоанна Крестителя; мощи апостола Андрея Первозванного; мощи Феодора Стратилата; мощи Василия Великого; мощи князя Владимира Великого; мощи князя Александра Невского; глава святителя Иоанна Златоуста; глава святителя Григория Богослова.

Обычно богослужение в храме Христа Спасителя начинается в девять утра, но лучше накануне ознакомиться с расписанием церковных служб. При посещении храма женщины должны быть с покрытой головой.

Бульвары

После посещения храма Христа Спасителя приятно прогуляться по знаменитым московским бульварам.

История

«Уже древняя Москва имела концентрическую планировку, которая, можно сказать, сложилась стихийно, — рассказывает в беседе с «Лентой.ру» москвовед, историк Никита Елкин. — Сначала на холме был построен Кремль, который "оброс" посадом — Китай-городом, — а тот, в свою очередь, был окружен стенами и башнями Белого города — первого рубежа обороны Москвы. Именно на месте этих разобранных стен в конце XVIII века возникло и оформилось после пожара 1812 года Бульварное кольцо».

Cегодня о башнях Белого города напоминают лишь названия площадей, которые по старинке называются «ворота». Москвовед поясняет, что лишь одна площадь кольца — Трубная — не была воротами, поскольку башня, стоявшая там, имела только отверстие для выпуска вод речки Неглинки, которое прозвали «трубой».

На Бульварном кольце девять ворот (по часовой стрелке):

Пречистенские (у станции метро «Кропоткинская»); Арбатские; Никитские: Тверские (ныне Пушкинская площадь); Петровские; Сретенские; Мясницкие; Покровские; Яузские.

Бульварное кольцо на самом деле кольцом не является. Скорее это подкова, с двух сторон ограниченная Москвой-рекой, которая когда-то была естественной преградой для врага Никита Елкин москвовед, историк

Гоголевский бульвар

Гоголевский бульвар начинается у Пречистенских ворот. Вскоре по правую руку вы увидите интересный памятник писателю Михаилу Шолохову. Он изображен на лодке, позади композиции — фонтан, оформленный как поверхность реки, по которой плывут кони. В народе памятник называют «Дед Мазай», а зимой москвичи часто подсаживают в лодку вылепленных из снега зайцев.

Бульвар заканчивается у Арбатских ворот, где расположен памятник писателю Николаю Гоголю, поставленный в советские годы. Москвичи шутят, что Гоголь идет встречаться с Пушкиным, поскольку памятник поэту на Пушкинской площади направлен лицом в противоположную сторону Бульварного кольца.

Что посмотреть на Арбате? От Арбатских ворот можно пройти на знаменитый старый Арбат, который протянулся ровно на километр, до одной из восьми сталинских высоток Москвы — здания МИДа на Садовом кольце. На этой пешеходной улице традиционно выступают музыканты, уличные художники рисуют шаржи, а в сувенирных магазинах — большой ассортимент матрешек и шапок-ушанок. Здесь есть памятники барду Булату Окуджаве, а также Александру и Наталье Пушкиным. Стена дома № 37 — знаменитая Стена Цоя, расписанная поклонниками музыканта Виктора Цоя. Также на Арбате расположен один из самых известных драматических театров России — Театр имени Вахтангова. На старом Арбате много кафе. Для завтрака имеет смысл выбрать точку известной и проверенной годами сети. Здесь работают: «Му-Му»; «Грабли»; «Вареничная № 1»; «Теремок»; «Шоколадница»; Stars Coffee. Но можно и прицельно зайти: за стейком — в «The Бык»; за пастой с черноморскими рапанами — в 1870 Abrau Durso; за турецкими кебабами — в Taksim; за вьетнамским супом фо — в PhoBo.

Никитский бульвар

По подземному переходу под Новым Арбатом можно попасть на Никитский бульвар. Сразу по левую руку (Никитский бульвар, 7А) — дом в стиле классицизма, который иногда называют Дом Гоголя. В этом здании провел последние четыре года своей жизни русский классик Николай Гоголь.

В уютном дворике стоит первый памятник великому русскому писателю работы скульптора Николая Андреева и архитектора Федора Шехтеля

Он совсем не похож на тот монумент, что установлен в конце Гоголевского бульвара: здесь Гоголь сидит в скорбной позе, печальный и подавленный. На постаменте памятника изображены персонажи его произведений.

Другие достопримечательности

«Если идти дальше по короткому Никитскому бульвару, то справа встретится славный своими экзотическими коллекциями Александра Суворова, а впереди — Наталья Гончарова».

Тверской бульвар

Тверской бульвар, или Твербуль, как называют его москвичи, — это самый старый (проложен в 1796 году) и самый длинный (875 метров) из московских бульваров. В его начале стоит строгий памятник физиологу и селекционеру Клименту Тимирязеву, он изображен в мантии профессора Кембриджского университета.

Достопримечательности

«Почти все достопримечательности Твербуля, за исключением здания "доронинского" МХАТа имени Горького, находятся по левой стороне», — рассказывает москвовед Елкин.

Обратите внимание:

сначала будет Мария Ермолова; затем театр Таирова, построенный в 1914 году, в котором сегодня квартирует Театр имени Пушкина; а затем — усадьба, в которой родился писатель Александр Герцен, именно она описана Булгаковым под видом дома МАССОЛИТа. А еще здесь работал дворником, жил и окончил свою жизнь в сторожке великий русский писатель Андрей Платонов. Сегодня усадьбу занимает Литературный институт имени Горького.

На Тверском бульваре также расположен современный памятник русскому поэту Сергею Есенину, а чуть поодаль, напротив дома № 14с1, растет пушкинский дуб, которому в 2025 году исполнилось 211 лет. Неподалеку от этого дерева, рассказывает Елкин, на балу в усадьбе Кологривовых поэт впервые увидел свою будущую жену.

Если вы не ушли на Патрики, где модные кафешки и бары на каждом шагу, имеет смысл зайти выпить чаю в знаменитый ресторан «Кафе Пушкинъ»: здесь интерьеры тщательно воссоздают атмосферу московской дворянской усадьбы XIX века, а повара предлагают блюда русской кухни. Меньше пафоса, но такие же вкусные десерты в одноименной кондитерской рядом. А если хочется чего-то более современного, модного и стильного, стоит зайти в гастробар Tilda Food & Bar: интересное сезонное меню на одну страничку, отличные коктейли, вина по бокалам.

От Тверской улицы до Театральной площади

Тверская улица

Перейдя Тверскую возле общепита «Вкусно — и точка», который совсем еще недавно был первым в России «Макдоналдсом» (открыт в 1990 году), можно постоять у одного из символов Москвы — бронзового памятника Александру Пушкину работы Александра Опекушина.

У «Пампуша на Твербуле», установленного в 1880 году, у москвичей принято назначать свидания и встречаться потерявшимся туристам

За Пушкиным, на месте, где до революции стоял Страстной монастырь, теперь размещается здание бывшего кинотеатра «Россия», ныне — Театр мюзикла.

Закончив небольшое путешествие по бульварам, можно повернуть на главную улицу Москвы — Тверскую, которая приведет к Манежной площади и Кремлю.

Но перед Манежем по пути встретится еще одна известная площадь Москвы, тоже Тверская, как и улица. Здесь в бывшей резиденции московского генерал-губернатора сейчас располагается столичная мэрия. А напротив стоит еще один символ города — памятник основателю Москвы князю Юрию Долгорукому работы скульптора Сергея Орлова. Вокруг памятника сложился богатый городской фольклор.

Мифы о памятнике Юрию Долгорукому В беседе с «Лентой.ру» москвовед и историк Никита Елкин рассказал несколько городских легенд о знаменитом памятнике. «Москвичи не сразу полюбили памятник Долгорукому, — говорит Елкин. — Дело в том, что горожане помнили лихой и красивый памятник всеми любимому русскому генералу, покорителю Туркестана Михаилу Скобелеву, который стоял на этом месте. Однако он был снесен в советское время и заменен на уродливый монумент советской конституции, который тоже снесли ради Долгорукого. Но Долгорукий в исполнении скульптора Орлова, который, говорят, до войны делал богатырей из фарфора, вскоре покорил сердца москвичей, потому что похож не на князя, а скорее на богатыря Илью Муромца или Добрыню Никитича». О памятнике сразу стали придумывать байки: «Например, что Сталин, увидев на гипсовом слепке, что князь сидит на кобыле, велел приделать животному мужское достоинство. А Хрущев, проезжая из Кремля в плохом настроении, увидел блестящие и очень большие гениталии коня и якобы велел отпилить их. Но когда в 1964 году Хрущева сняли, коню Долгорукого вернули и половые органы, но уже поменьше размером». Еще в народе шутили, что князь указывает на московскую мэрию рукой, приказывая выгнать оттуда коммунистов. А коммунисты якобы наоборот требовали убрать эксплуататора с одной из главных площадей города. Когда хотели назначить встречу у памятника Долгорукому, говорили: «Жди меня под хвостом».

Камергерский переулок

Если идти к Кремлю по левой стороне Тверской, можно свернуть в Камергерский переулок. Здесь находится один из лучших театров страны — Константину Станиславскому и Владимиру Немировичу-Данченко, а также памятник его знаменитому драматургу Антону Чехову. Далее по мостовой идет еще один бронзовый обитатель Камергерского — композитор Сергей Прокофьев. В переулке, несмотря на его небольшую длину, расположено множество кафе и ресторанчиков.

Большая Дмитровка

Пройдя Камергерский переулок, надо свернуть направо, на Большую Дмитровку. Слева по ходу движения будет Московский театр оперетты, а справа, перед выходом на Театральный проезд, — историческое здание Благородного собрания, известного многим как Дом союзов, в Колонном зале которого проходят концерты, праздничные и траурные мероприятия.

История

«Традиция проводить в Колонном зале церемонии прощания с видными государственными деятелями зародилась после смерти анархиста Петра Кропоткина в феврале 1921 года, — рассказывает Никита Елкин. — Затем здесь стояли гробы с революционерами Владимиром Лениным, Феликсом Дзержинским, Сергеем Кировым, Валерианом Куйбышевым, Михаилом Калининым. Трагедией обернулось прощание с лидером СССР Иосифом Сталиным, когда в давке на прилегающих к Дому союзов улицах лишились жизни 137 человек. Затем тут прощались со всеми генсеками КПСС — от Леонида Брежнева и до Константина Черненко».

В современности здесь прошли панихиды по политикам Владимиру Жириновскому в апреле 2022 года и по Михаилу Горбачеву — в сентябре того же года. Последняя на сегодняшний момент гражданская панихида прошла в Колонном зале 28 февраля 2024 года — прощались с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, рассказал Елкин.

Театральная площадь

Если выйти на Театральный проезд, то прямо будет расположен боковой фасад Государственной Думы, а слева вдали будет виден роскошный фасад гостиницы «Метрополь» . Если повернуть в ту сторону, то попадете на Театральную площадь, где расположены четыре исторических театральных здания.

Достопримечательности

В центре площади — здание Александру Островскому.

Посреди Театральной площади разбит знаменитый сквер с сиренью и Театральным фонтаном, похожим на гигантскую рюмку

За Малым театром возвышается, как готический храм, историческое здание универмага «Мюр и Мерилиз» — нынешнего Центрального универмага Москвы (ЦУМ).

От Площади Революции до Александровского сада

Площадь Революции

К Театральной площади примыкает еще одна известная площадь Москвы — площадь Революции, бывшая Воскресенская. Когда-то здесь было русло реки Неглинной, которая из-за регулярных наводнений в начале XIX века была заключена в подземную трубу.

Достопримечательности

Здесь можно увидеть уцелевший участок стены Китай-города, а также восстановленную в 1997 году Круглую башню, в которой сегодня находится ресторан. Также на площади расположено здание станций метро «Площадь Революции» и «Театральная». Можно спуститься по эскалатору вниз и осмотреть исторический вестибюль станции «Площадь Революции», который украшен знаменитыми бронзовыми фигурами рабочих, колхозниц, моряков и пионеров работы скульптора Матвея Манизера.

В центре площади Революции находится один из старейших московских фонтанов — чугунный фонтан Витали, построенный итальянским скульптором Джованни Витали в 1835 году. Амуры, поддерживающие чашу, символизируют комедию, трагедию, поэзию и музыку.

«Существует московская легенда, что под фонтаном Витали есть подземный ход, идущий в Кремль и к Министерству обороны, — смеется москвовед Елкин. — Эта байка возникла из-за того, что рядом находится вентиляционная шахта метро "Площадь Революции". На самом деле под фонтаном есть лишь насос, который питает его водой».

Проходя вдоль бокового фасада гостиницы «Москва», посмотрите налево: красное строение, похожее на терем, — это историческое здание Московской думы. В советское время здесь был музей В. И. Ленина, а сегодня — филиал Государственного исторического музея, посвященный войне 1812 года.

Манежная площадь

Площадь получила название от здания Манежа, где сегодня постоянно проходят выставки и экспозиции. В советское время эта самая близкая к Кремлю площадь была огромной и пустынной — здесь снесли все дома, чтобы освободить проход к Красной площади для техники, следующей на парад, и для трудящихся, идущих на демонстрацию.

Но в 1997 году под площадью появился подземный торговый центр «Охотный Ряд», а сверху — пространство для прогулок с фонтанами и статуями.

Есть такая легенда, будто водный поток, в котором стоит фонтан «Кони», — это часть речки Неглинки, спустя столетия выпущенной наружу. На самом деле эта река искусственная

Достопримечательности

На Манежной находятся сразу две знаменитых столичных гостиницы. В старинном Федор Шаляпин и балерина Анна Павлова, писатель Дмитрий Мережковский и поэтесса Зинаида Гиппиус, Владимир Ленин и Надежда Крупская.

Наискосок расположена сталинская и недавно полностью отстроенная заново гостиница «Москва», получившая название Four Seasons Hotel Moscow.

Этот фасад известен во всем мире благодаря этикетке русской водки «Столичная»

Рядом расположился подземный Музей археологии Москвы, где можно взглянуть на древние улицы города, а также всем знакомое красное здание в русском стиле — Государственный Исторический музей с богатейшей коллекцией экспонатов разных эпох.

Перед стенами Исторического музея стоит конная статуя — памятник маршалу Победы Георгию Жукову. Слева от него восстановлены разрушенные Воскресенские ворота с часовней, в которой находится знаменитый список Иверской иконы Божией Матери.

Перед ними, в мостовой, установлен любимый всеми гостями города знак «Нулевой километр автодорог России». Существует традиция встать в центр круга и кинуть монетку через плечо

Где находится нулевой километр? В беседе с «Лентой.ру» адвокат МКА «Адвокатская лига» Илья Бердников разъяснил, откуда в действительности отсчитывается нулевой километр. «Бытует мнение, что знак "Нулевой километр автодорог России", расположенный у Иверских ворот на Манежной площади, установлен неправильно. Дескать, настоящий нулевой километр отсчитывается от здания Центрального телеграфа на Тверской улице. Действительно, нулевой километр отсчитывался от телеграфа с 1920-х годов до 1959 года, когда его стали считать от Мавзолея Ленина. Сегодня размещение нулевого километра регламентируется Федеральным законом "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". В статье 9 Закона говорится, что за условную начальную точку отсчета протяженности автомобильной дороги, которая начинается в Москве, принимается знак нулевого километра автомобильных дорог, установленный в столице Российской Федерации — городе Москве. В 1996 году такой знак был установлен у Воскресенских ворот на Манежной площади в соответствии с распоряжением мэра Москвы».

Александровский сад

Александровский сад появился после заключения реки Неглинной в подземный коллектор. Фактически этот парк, основанный после пожара 1812 года и названный в честь императора Александра I, повторяет очертания русла реки.

Александровский сад делится на три части:

Верхний сад — от Угловой Арсенальной до Троицкой башни Кремля; Средний сад — от Троицкой до Боровицкой башни; Нижний сад — от Боровицкой до Водовзводной башни (закрыт для посещения).

Достопримечательности

С Манежной площади можно войти как раз в Верхний сад, в котором расположены все основные достопримечательности.

Сразу за воротами, оформленными в древнеримском стиле, расположена Могила Неизвестного Солдата, где горит Вечный огонь.

3 декабря 1967 года из братской могилы у 41-го километра Ленинградского шоссе, где в 1941 году шли кровопролитные бои за Москву, были извлечены останки неизвестного защитника Родины и перезахоронены у Кремлевской стены.

Рядом с символической могилой расположена цепь кубических тумб из порфира, содержащих землю из городов-героев:

Ленинграда; Киева; Минска; Сталинграда; Севастополя; Одессы; Керчи; Новороссийска; Брестской крепости; Тулы; Мурманска; Смоленска.

«В 1820 году по проекту архитектора Осипа Бове у Средней Арсенальной башни был возведен грот "Руины", — рассказывает москвовед Никита Елкин. — Тогда такие сооружения в виде руин были в большой моде. Этот же грот непростой — он построен из кирпичей московских домов, разрушенных французами, и каменных ядер. До революции в гроте играл военный оркестр».

Сразу за гротом находится еще один памятник — обелиск в честь 300-летия царствования семьи Романовых. Сначала он стоял у самого входа, но при советской власти был отнесен вглубь сада, имена русских царей были сбиты, а взамен выбиты фамилии 19 революционных деятелей. В 2013 году, в честь 400-летия дома Романовых, обелиск был восстановлен в прежнем виде.

В конце Верхнего сада расположена приземистая Кутафья башня, от которой через Троицкий мост и Троицкую башню можно попасть на территорию Кремля. Там на Соборной площади расположены некогда самое высокое строение Москвы — колокольня Ивана Великого и Успенский собор — место коронации всех русских царей. Также за кремлевскими стенами находятся Государственный Кремлевский дворец и музеи Кремля — в частности, Алмазный фонд и Оружейная палата.

Красная площадь

Прогулявшись по Александровскому саду, лучше вернуться обратно и завернуть за угловую Арсенальную башню на Кремлевский проезд, который идет между Кремлевской стеной и Государственным Историческим музеем. С этого места открывается лучший вид на главную площадь России — Красную.

Достопримечательности

На углу с Никольской улицей расположен Казанский собор, восстановленный в 1990-е годы. А через Никольскую вдоль всей Красной площади протянулись Верхние торговые ряды с прозрачной крышей, спроектированной великим русским инженером Владимиром Шуховым. Сегодня это знаменитый ГУМ, Главный универсальный магазин Москвы.

Сюда обязательно нужно зайти за гумовским мороженым, которое до сих пор делается по старым рецептам. Мороженое предлагают нескольких вкусов на выбор, один шарик в хрустящем вафельном стаканчике стоит 150 рублей. Желательно иметь наличные, потому что картой оплатить можно не в каждой точке продаж.

В кафе и ресторанах ГУМа можно пообедать. Тут есть:

итальянское классическое гранд-кафе Bosco Cafe, которое устанавливает летнюю веранду прямо на Красной площади; точка сети «Кофемания» — хороший кофе, десерты, городское casual-меню; кафе «Фестивальное» с блюдами кухни разных стран; ресторан «Кафе Пушкинъ у фонтана» — еще один шанс съесть отличный десерт, если пропустили эту опцию на Твербуле; советская кухня и атмосфера в Столовой № 57.

Выйдя на Красную площадь из ГУМа, можно увидеть Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены. Слева от них расположена Спасская башня со знаменитыми красивым боем курантами.

Перейдя через Васильевский спуск, можно вплотную приблизиться к главному символу Москвы и жемчужине русского зодчества — Иван Грозный. По имени этого святого собор называют во всем мире храмом Василия Блаженного.

Перед ним стоит памятник освободителям России от интервентов во времена Смуты — «гражданину Минину и князю Пожарскому», а чуть поодаль виднеется серая глыба Лобного места.

Что такое Лобное место? В беседе с «Лентой.ру» историк церкви, богослов Сергей Козловский рассказал, для чего предназначалось Лобное место. «Термин "Лобное место" впервые появился в переводе Евангелия от Иоанна, где говорится о распятии Иисуса Христа на Голгофе. Идея воздвигнуть такую святыню в русской столице принадлежала митрополиту Московскому Макарию в XVI веке. Он считал, что Голгофа будет весьма уместной перед Небесным Иерусалимом, который олицетворял Покровский собор (его иногда и называли Иерусалимским). Поэтому Лобное место было святым и не предназначалось для казней, несмотря на возвышение в центре него, похожее на плаху. В праздники на этой "плахе" устанавливали аналой с Евангелием и иконы. А в будни с нее оглашали важные указы. Иностранные путешественники не раз упоминали Лобное место в своих записках, называя его Theatrum Proclamationum, то есть "место для объявлений". Все мы помним картину Василия Сурикова "Утро стрелецкой казни", где в центре изображено Лобное место, заполненное народом. Так вот, есть точные свидетельства, что казни взбунтовавшихся стрельцов в 1698 году производились в южной части Красной площади. Видимо, поэтому сформировался стереотип о том, что они проводились на Лобном месте, хотя плахи и виселицы стояли несколько поодаль».

Через «Зарядье» в Замоскворечье

Парк «Зарядье»

За храмом Василия Блаженного, на выходе от Красной площади к улице Варварке, перед глазами раскинется лес, перемежающийся полянами и пригорками, — это парк «Зарядье».

«Зарядье — это старинный московский район, начинающийся от улицы Варварки, названной так в честь Английского подворья, где проживали купцы-варвары и евреи, то есть иностранцы, и заканчивающийся у Москворецкой набережной, — рассказывает Никита Елкин. — Район назван так потому, что располагался "за рядами", то есть за Нижними торговыми рядами, которые стоят там и поныне».

История

Район был полностью снесен в 1947 году, когда здесь началось возведение восьмой сталинской высотки. Однако тяжелые гидрографические условия позволили построить лишь стилобат, на котором в 1960-е годы возвели гостиницу «Россия».

Это была самая большая гостиница в мире: 2722 номера, способных вместить 5 тысяч человек одновременно

Гостиницу снесли в 2007 году как морально и физически устаревшую, и еще долго на этом месте был пустырь. В 2012 году президент России Владимир Путин предложил сделать рядом с Кремлем ландшафтный парк, и в 2017 году эта идея, после проведения археологических работ, была воплощена в жизнь.

Сегодня в парке «Зарядье» высажено около миллиона растений, передающих особенности всех климатических зон России. Перепад высот между зонами составляет 27 метров. В парке представлены:

Арктика (Ледяная пещера); тундра; тайга; березовая роща; смешанный лес; луг; степь; прибрежный лес; субтропики (в подземной оранжерее).

Достопримечательности

В парке также находится Динамический летающий театр, где проходят сеансы визуальных аттракционов «Полет над Москвой» и «Полет над Россией». Здесь есть концертный зал под открытым небом и крытый концертный зал «Зарядье» с уникальной акустикой.

Еще одна достопримечательность парка — Парящий мост, который в буквальном смысле парит над Москвой-рекой. С него открывается прекрасный вид на Москву-реку, Кремль, Китай-город, Раушскую и Москворецкую набережные, а также на гостиницу «Балчуг Кемпински» и на сталинскую высотку на Котельнической набережной в устье Яузы.

Остров

Погуляв по парку «Зарядье», можно покинуть эту часть Москвы и по Большому Москворецкому мосту перейти на Остров, как его называют москвичи. Официального или исторического названия у острова нет, поэтому еще его называют:

Балчуг; Болотный; Безымянный; Золотой; Кремлевский; Садовничий.

История

«Это искусственный остров, возникший во времена императрицы Екатерины II, — говорит москвовед Елкин. — В 1783 году из-за половодья были повреждены опоры Большого Каменного моста, и для их ремонта вода из Москвы-реки была отведена в канал. Когда воду вернули в реку, канал засыпать не стали (теперь он носит название Водоотводный), и напротив Кремля образовался остров».

Достопримечательности

Если идти вправо от моста, то можно дойти до стрелки острова, где стоит вызвавший много споров и нареканий памятник Петру I, созданный скульптором Зурабом Церетели. Неподалеку находится очень модный сегодня кондитерской фабрики «Красный Октябрь», где много ресторанов, баров и клубов.

Слева от Большого Москворецкого моста расположен Репинский сквер на Болотной площади с памятником художнику Илье Репину. На площади есть и другой удивительный памятник работы скандального скульптора Михаила Шемякина. Он называется «Дети — жертвы пороков взрослых» и представляет собой фигуры монстров, олицетворяющих разнообразные пороки и грехи.

Замоскворечье

От памятника Репину через Водоотводный канал идет Третьяковский пешеходный мост, который москвичи называют Лужков мост — в честь мэра города Юрия Лужкова. Это уже старый московский купеческий район Замоскворечье, который, как следует из названия, располагается за Москвой-рекой.

Здесь множество сохранившихся церквей и все дышит купеческой стариной. В переулках Замоскворечья гораздо тише, чем на Кремлевской стороне, иногда кажется, что ты не в Москве, а в провинции

Третьяковский мост назван так неслучайно, ведь он выходит прямо к Лаврушинскому переулку, к Третьяковской галерее. По пути, на Кадашёвской набережной, расположен Новый корпус Третьяковки, который не надо путать с Новой Третьяковкой на Крымском Валу, напротив входа в Парк Горького. В конце Лаврушинского расположен один из лучших художественных музеев мира — Государственная Третьяковская галерея.

Посетив Третьяковку, можно закончить путешествие и поужинать в одном из московских ресторанов.

Конец маршрута: Лаврушинский переулок, 10

Для этого надо пройти по Лаврушинскому переулку до Большого Толмачевского, затем свернуть налево, на улицу Большая Ордынка, до пересечения с Климентовским переулком. На пересечении переулка с Пятницкой улицей стоит красивейшая церковь Святого Климента Папы Римского.

На Пятницкой есть множество мест, где можно отметить конец путешествия по Москве. Вот топ-10 заведений на любой вкус, настроение, кошелек:

азиатский ресторан «Чихо»; грузинский ресторан «Джонджоли»; итальянский ресторан Villa Pasta; коктейльный бар «Машенька и Негрони»; нормандская сидрерия Pomme Verte; ресторан северной кухни Björn; ретро-кафе «Горбуфет Шашлычная»; славянский ресторан «Корчма»; стейк-хаус Black Angus; чешский ресторан «Козловица».

Когда лучше ехать в Москву

Москва хороша в любое время года — жарко и душно, весной и осенью могут зарядить дожди, в том числе ледяные, а зимой случаются сильные морозы. Поэтому перед поездкой нужно ознакомиться с прогнозом погоды.

Что касается городских праздников, то они в Москве обычно проводятся круглогодично — в рамках проекта «Московские сезоны».

Зима

В декабре в Москве темнеет рано, но это многих радует, ведь вечером и ночью столица сияет и переливается новогодними красками. На всех площадях в центральной части города установлены огромные елки всевозможных расцветок и форм, светящиеся инсталляции в виде русских узоров и гигантские елочные шары, внутри которых можно сфотографироваться.

Городские фонари превращаются в светящиеся бокалы шампанского, а пешеходные улицы — в рождественские базары с сияющими гирляндами над головой

Так проходит ежегодный фестиваль «Путешествие в Рождество». Праздничная иллюминация обычно остается в городе до 8 марта, а всю зиму продолжается московский фестиваль «Зима в Москве», который сулит москвичам и гостям города массу развлечений.

Весна

Хорошая весенняя погода в Москву обычно приходит достаточно поздно. Снег и морозы могут быть и в апреле. Но это никого не останавливает, потому что городские власти проводят много весенних мероприятий.

В начале весны здесь проходит фестиваль «Московская Масленица». На улицах и в парках стоят самовары и пекутся блины, проводятся веселые масленичные гулянья и соревнования.

Сразу же после Светлого Христова воскресения стартует красочный благотворительный фестиваль «Пасхальный дар». Площади и улицы в центральной части города украшают цветочные инсталляции и разнообразно расписанные гигантские пасхальные яйца. Проходят благотворительные ярмарки и праздничные базары.

Деревья в парках Москвы превращаются в белые душистые облака — это цветут яблони и вишни, сирень и жасмин

Лето

Летом в Москве бывает жарко, но могут и зарядить дожди. Независимо от погоды проводится много городских мероприятий в рамках проекта «Лето в Москве».

В июне весь город превращается в гигантский цветник. И это не только клумбы с разнообразными растениями, которыми славится Москва. В рамках городского фестиваля «Сады и цветы» живыми цветами покрываются фонари и арки, а на улицах воздвигаются инсталляции от известных ландшафтных дизайнеров.

Одним из главных событий московского лета является знаменитый фестиваль реконструкторов наполеоновских войн, немецкие рыцари или русские офицеры времен Первой мировой. Фестиваль всегда собирает множество зрителей.

Осень

Чаще всего ранняя осень в Москве бывает комфортной, что способствует пешим прогулкам. Обычно бабье лето в столице, когда на улицах солнечно и сухо, продолжается достаточно долго.

Главным мероприятием осени в Москве считается праздник урожая «Золотая осень». В центральной части города организуют гастрономические площадки, где можно попробовать все, чем богаты российские регионы, а также арт-пространства, где выступают творческие коллективы и известные артисты.

В многочисленных парках столицы на прогулке можно полюбоваться всеми красками осени.