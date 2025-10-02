Рядом с «Екатеринбург-Экспо» построят отель за миллиарды рублей
Новый четырехзвездочный отель на 120 мест откроется в 2029 году рядом с МВЦ "Екатеринбург-Экспо", где проходят важные международные и федеральные мероприятия. Возводить его будет уральский застройщик "Бэст-строй" (входит в ГК PRINZIP). Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Денис Паслер.
"Соглашение о реализации проекта заключено сегодня между правительством области и застройщиком на одном из главных событий страны в строительной отрасли – форуме и выставке 100+ TechnoBuild", – написал он.
Объем инвестиций в проект, который позволит создать 112 новых рабочих мест, составит около 3 миллиардов рублей.
На сегодня разработана концепция отеля. Строительство начнется в третьем квартале 2026 года.
"Мы заинтересованы в повышении турпотока на Средний Урал – самобытный, живописный, в то же время деловой и культурный регион. Для обеспечения комфортного пребывания туристов в Свердловской области реализуем нацпроект "Туризм и гостеприимство", инициированный президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным", – отметил губернатор.