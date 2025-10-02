Елизавета Боярская призналась, почему отдыхает отдельно от мужа

Елизавета Боярская замужем за Максимом Матвеевым. Супруги воспитывают сыновей Андрея и Григория. По словам актрисы, дети и работа мешают им с супругом побыть наедине.

39-летняя Елизавета Боярская рассказала, что проводит мало времени наедине с супругом Максимом Матвеевым.

В интервью журналу «Атмосфера» актриса призналась, что последний раз супруги отдыхали вдвоем на Алтае несколько лет назад. Даже на день рождения Матвеева Боярской удалось побыть с мужем всего сутки.

Супруги провели вместе время под Петербургом на берегу Финского залива.

Актриса признается, найти время на совместный отдых мешает насыщенный рабочий график и возраст детей. Родители не могут оставить их надолго.

«Когда нет нас обоих, нам уже как-то тревожно и хочется скорее вернуться домой», — отметила звезда.

