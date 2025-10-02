Нам сложно: Елизавета Боярская призналась, почему отдыхает отдельно от мужа
Елизавета Боярская замужем за Максимом Матвеевым. Супруги воспитывают сыновей Андрея и Григория. По словам актрисы, дети и работа мешают им с супругом побыть наедине.
39-летняя Елизавета Боярская рассказала, что проводит мало времени наедине с супругом Максимом Матвеевым.
В интервью журналу «Атмосфера» актриса призналась, что последний раз супруги отдыхали вдвоем на Алтае несколько лет назад. Даже на день рождения Матвеева Боярской удалось побыть с мужем всего сутки.
Супруги провели вместе время под Петербургом на берегу Финского залива.
Актриса признается, найти время на совместный отдых мешает насыщенный рабочий график и возраст детей. Родители не могут оставить их надолго.
«Когда нет нас обоих, нам уже как-то тревожно и хочется скорее вернуться домой», — отметила звезда.
