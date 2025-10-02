Туристам придется раскошелиться

В России могут подорожать авиабилеты.Таким прогнозом поделился с порталом «ТурДом» гендиректор АНО «Цифровизации и новых технологий», член общественного совета Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Алексей Кожевников. А поводом послужила новость о переводе компанией «Сирена-Трэвел» договоров с билетными агентами, онлайн-тревел-агентствами (ОТА) и консолидаторами на свою дочернюю структуру – «Миксвел». Этот процесс, как мы уже писали ранее, сопровождается одновременным увеличением сборов с агентов. В итоге издержки, как считает наш собеседник, придется переложить на покупателей, что приведет к росту цен примерно на 10%. Прежде всего в бюджетном сегменте.

© tourdom.ru

Как поясняет президент Ассоциации агентств воздушного транспорта (ААВТ) Сергей Демиденко, именно через агентов на сегодня реализуется более 50% билетов. По словам одного из наших источников на авиарынке, рознице не остается ничего иного, как переходить на прямое взаимодействие с авиакомпаниями – через протоколы NDC. Только так можно избежать удорожания перевозок из-за дополнительных сборов контролировавшейся «Сирена-Трэвел», а теперь «Миксвел» глобальной системой дистрибуции (GDS) Leonardo. На нее приходится 80% российского рынка бронирования авиабилетов. Остальная доля у единственного конкурента, ORS, но с ним сотрудничают лишь две авиакомпании – S7 и «Азимут».

По словам нашего источника, билетные компании сейчас могут работать напрямую по протоколом NDC (и, соответственно, экономить на сборах) с основными российскими перевозчиками – «Аэрофлотом», S7, «Уральскими авиалиниями», «Победой», из иностранных называют Turkish Airlines, Emirates. Технология NDC есть далеко не у всех отечественных авиакомпаний, которых в стране на сегодня 35. Кроме того, подключение к ней технически сложно и затратно для билетных агентов, ОТА и консолидаторов. Крупные участники рынка могут себе позволить такие вложения, а вот более мелким продавцам билетов это зачастую не по карману. Им остается бронировать через Leonardo и платить все растущие сборы, которые, вероятно, придется перекладывать на пассажиров.

Как мы писали ранее, в (ФАС) поступило обращение от ОТА с просьбой не допустить роста цен авиабилетов из-за действий АО «Сирена-Трэвел». Когда будет рассматриваться дело, пока не известно. А вот на 15 октября назначено разбирательство в ФАС по другому обращению продавцов билетов – в отношении аффилированной с «Сирена-Трэвел» структуры – АО «Транспортная клиринговая палата» (ТКП). В конце марта антимонопольщики вынесли ей предупреждение по поводу «не предусмотренной законодательством» платы с агентств по продаже билетов. После признания судом неправомерной взимаемой с пассажиров таксы ZZ, ТКП ввела вместо нее сбор за услугу информационно-технологического обеспечения (ИТО). Он еще больше ударил по карманам пассажиров. На мартовское предупреждение ФАС компания ТКП не отреагировала – ИТО по-прежнему берут. И теперь предстоит новое рассмотрение антимонопольной службой этого вопроса.