Власти помогли туроператорам сэкономить сотни миллионов рублей

Правительство планирует продлить для туроператоров льготу, освобождающую их от уплаты НДС, сообщает газета «Ведомости». Эта мера была введена в 2023 году на четыре года, теперь ее предлагают продлить до 2030 года. Она призвана снизить финансовую нагрузку на бизнес и сделать отдых доступнее для россиян. В то же время другие отрасли от уплаты НДС не освобождаются.

Почему продление коснулось именно туротрасли и как эта мера показала себя на практике? Комментирует вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин:

— Механизм освобождения от НДС для гостиниц и операторов по внутреннему туризму в условиях инфляции, роста цен — эта мера крайне важна, прежде всего для туристов, особенно в преддверии повышения НДС до 22%. Сейчас, кстати, туроператоры российской туриндустрии выступают с инициативой об изменении понятия и другого критерия понятия турпродукта, так как многие внутренние путешествия формируются на базе отдельных услуг: бронирования гостиницы через туроператора и покупки авиационного или железнодорожного билета через авиакомпанию или транспортного агрегатора. Почему сейчас это очень актуально? В этом году идет снижение роста динамики внутренних путешествий, серьезно увеличилась динамика роста международных путешествий на фоне укрепления рубля, возвращения отложенного спроса и лучшей транспортной логистики. Меры по НДС помогут внутреннему туризму сохранить свои позиции.

— Насколько льгота снижает цену внутренних туров?

— Мера по обнулению НДС сдерживает рост тарифов, так как в условиях роста затрат как отелей, так и других участников туристического рынка цены ежегодно иногда повышаются на 10-30%, говорить о снижении цен пока не приходится.

— На ваш взгляд, почему правительство решило продлить эту льготу именно для туротрасли?

— Туристическая отрасль в последнее время показывает хорошую динамику, и туротрасль все-таки обеспечивает смежный эффект другим отраслям экономики. В тех цифрах, которые мы сейчас видим по внутреннему туризму, к 2030 году количество путешествий может увеличиться до 140 млн человек в год. Кстати, одно рабочее место в туристической отрасли создает дополнительных четыре рабочих места в других отраслях, и доля ВВП во многих странах мира именно туризма очень существенная. Пока в России эта цифра крайне скромная. Задача стоит довести ВВП до 5%. Скорее всего, правительство тоже понимает перспективы этой отрасли.

По оценкам экспертов, эта мера уже позволила туроператорам сэкономить сотни миллионов рублей, которые были направлены на развитие и решение текущих задач.