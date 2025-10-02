На нескольких пляжах Сочи купальный сезон продлили до 15 октября
На нескольких сочинских пляжах купальный сезон продлили до 15 октября. Корреспондент "РГ" отправилась на центральную набережную, чтобы узнать, какая атмосфера сейчас царит на приморской территории.
"Погода позволяет, поэтому купальный сезон продлился на центральных пляжах "Маяк" и "Ривьера", где с 8.00 до 20.00 дежурят и спасатели, и медики. Купальщиков хватает, но погода бывает капризной", - отметил спасатель Заур.
1 октября выдался жарким днем, поэтому и загорающих, и купальщиков было заметно больше, чем на следующий день. Бунгало, лежаки, пуфы и качели - все на своих местах в ожидании гостей.
"Я прилетел в понедельник, и со вторника хожу на пляж. С погодой повезло - настоящий бархатный сезон, даже обогрел, что неожиданно для такого времени года. И вода в море теплая, поплавал", - рассказал нижегородец Александр.
А вот архангелогородка Елена, которая достаточно давно переехала в Сочи, не рискнула плавать в море:
"Я пыталась зайти в воду, но смогла только помочить ноги - вода уже кажется холодной, хотя около 20 градусов".
Прокат шезлонга с матрасом стоит 300 рублей в час и тысячу в день, бунгало - 2,1 тысячи и семь тысяч соответственно, кресла-мешка - 350 рублей в час, качелей - 500 рублей, а полотенца - 950.
Отметим, что в бунгало размещены два лежака с матрасами и столик, но можно и сэкономить, оплатив комплекты: два шезлонга с матрасами, зонтом и столиком обойдутся в 650 рублей за час и 2150 за день.
Однако отдыхающие предпочитают расположиться у кромки воды на своих полотенцах или прямо на гальке, которая уже не обжигает ноги. Днем воздух прогревается до 20 с лишним градусов.
По прогнозу погоды, бархатный сезон в этом году продлится до середины октября, но оптимисты считают, что еще дольше, и можно будет купаться в море минимум до 10 ноября.
Но сейчас гости больше всего предпочитают не столько плавать в морской акватории, сколько дышать свежим воздухом, наслаждаться закатом и делать зарядку после рассвета.